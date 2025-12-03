Отдаленный хутор в Волгоградской области будет газифицирован в 2026 году

По информации администрации Волгоградской области, жительница хутора Тормосин Чернышковского района в ходе личного приема граждан в формате видеоконференции полномочного представителя президента России в ЮФО Владимира Устинова, в котором принял участие и Бочаров, обратилась с вопросом о газификации ее поселка.

"Газификацию хутора Тормосин Чернышковского муниципального района планируем решить в рамках реализации совместных с "Газпромом" программ развития газоснабжения и газификации Волгоградской области на 2021-2030 годы. Для обеспечения пуска газа в домовладения граждан и к социальным объектам в 2024 году регионом обеспечено строительство внутрипоселкового газопровода протяженностью 27,9 км — то есть мы полностью уже построили "внутрипоселок". Планово продолжаются работы в зоне ответственности компании "Газпром" по строительству межпоселкового газопровода общей протяженностью 34,8 км — 70% готовность. Планируем ввести объект в эксплуатацию и провести работы по подготовке потребителей к приему газа до 30 декабря 2026 года", - приводит слова Бочарова в сообщении его пресс-служба.