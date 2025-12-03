Рейтинг@Mail.ru
От Бельгии требуют солидарности по российским активам, заявил глава МИД
11:11 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/belgija-2059448571.html
От Бельгии требуют солидарности по российским активам, заявил глава МИД
Бельгия считает, что от нее требуют солидарности в вопросе использования активов РФ, "но не предлагают солидарность взамен", заявил глава МИД королевства Максим РИА Новости, 03.12.2025
От Бельгии требуют солидарности по российским активам, заявил глава МИД

БРЮССЕЛЬ, 3 дек - РИА Новости. Бельгия считает, что от нее требуют солидарности в вопросе использования активов РФ, "но не предлагают солидарность взамен", заявил глава МИД королевства Максим Прево.
"Мы стремимся избежать потенциально катастрофических последствий для государства-члена, которое просят проявить солидарность, но которому не предлагают такую же солидарность взамен", - категорично отметил он.
Еврокомиссия в среду выступит со своим скандальным предложением по кредиту Киеву под замороженные российские активы, которое ранее раскритиковал Европейский центробанк, власти Бельгии и депозитарий Euroclear.
РФ неоднократно называла заморозку ее активов на Западе воровством.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
"Полный провал". На Западе жестко высказались после выступления Путина
В мире, Бельгия, Россия, Киев, Euroclear, Санкции в отношении России
 
 
