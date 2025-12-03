https://ria.ru/20251203/belgija-2059448571.html
От Бельгии требуют солидарности по российским активам, заявил глава МИД
От Бельгии требуют солидарности по российским активам, заявил глава МИД - РИА Новости, 03.12.2025
От Бельгии требуют солидарности по российским активам, заявил глава МИД
Бельгия считает, что от нее требуют солидарности в вопросе использования активов РФ, "но не предлагают солидарность взамен", заявил глава МИД королевства Максим РИА Новости, 03.12.2025
в мире, бельгия, россия, киев, euroclear, санкции в отношении россии
От Бельгии требуют солидарности по российским активам, заявил глава МИД
Прево: от Бельгии требуют солидарности по активам РФ, но ничего не дают взамен