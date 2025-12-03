На двух участках трассы "Байкал" ввели реверсивное движение

УЛАН-УДЭ, 3 дек - РИА Новости. Реверсивное движение введено на двух участках федеральной трассы Р-258 "Байкал" из-за ДТП, сообщили в управлении федеральных автомобильных дорог "Южный Байкал".

Как уточнили РИА Новости в упрдор "Южный Байкал", за Выдрино большегруз не соблюдал дистанцию и врезался в другой автомобиль. Также реверсивное движение из-за произошедшего ДТП введено на перевале Мандрик.