На двух участках трассы "Байкал" ввели реверсивное движение - РИА Новости, 03.12.2025
09:40 03.12.2025
На двух участках трассы "Байкал" ввели реверсивное движение
Реверсивное движение введено на двух участках федеральной трассы Р-258 "Байкал" из-за ДТП, сообщили в управлении федеральных автомобильных дорог "Южный Байкал". РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T09:40:00+03:00
2025-12-03T09:40:00+03:00
происшествия
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД. Архивное фото
УЛАН-УДЭ, 3 дек - РИА Новости. Реверсивное движение введено на двух участках федеральной трассы Р-258 "Байкал" из-за ДТП, сообщили в управлении федеральных автомобильных дорог "Южный Байкал".
"ФКУ Упрдор "Южный Байкал" сообщает о введении реверсивного движения на 197 км автодороги Р-258 "Байкал" Иркутск - Улан-Удэ - Чита с 08.20 (3.20 мск). Причина: ДТП. Выставлены временные дорожные знаки", - говорится в сообщении.
Сотрудник МЧС РФ на снегоходе у мобильного пункта обогрева - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
На трассе "Байкал" в Бурятии развернули три пункта обогрева
2 декабря, 13:04
Как уточнили РИА Новости в упрдор "Южный Байкал", за Выдрино большегруз не соблюдал дистанцию и врезался в другой автомобиль. Также реверсивное движение из-за произошедшего ДТП введено на перевале Мандрик.
В упрдор "Южный Байкал" в понедельник сообщили, что на федеральной трассе Р-258 "Байкал" на границе Иркутской области и Бурятии на протяжении трех суток наблюдались морозы, снегопад и ветер, из-за которых образовались 85-километровые пробки, также их вызвали нарушения правил дорожного движения водителями большегрузов. По сообщению администрации Байкальского муниципального образования, в данной пробке скопилось около 10 тысяч автомобилей. Позднее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что движение на трассе восстановлено.
Во вторник в упрдор "Южный Байкал" сообщили, что движение легкового транспорта идет без затруднений, однако есть некоторые сложности для грузовиков. Позднее МЧС России сообщило, что на участке федеральной трассы "Байкал" в Слюдянском районе Иркутской области в сторону Бурятии скопилось около 350 грузовиков, развернуты три подвижных пункта обогрева и питания в Иркутской области, три стационарных пункта обогрева и один мобильный пункт обогрева на базе "Камаза" на территории Бурятии. Во вторник с 12.00 (7.00 мск) ограничивалось движение большегрузов на участке трассы с 100 километра (поселок Култук, Иркутская область) до 356 километра (отворот на село Кабанск, Бурятия).
В среду утром ограничение сняли, движение бесперебойное, сообщали в "Южном Байкале".
Многокилометровые пробки на федеральной трассе Байкал - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Появились кадры многокилометровой пробки на федеральной трассе "Байкал"
1 декабря, 13:54
 
