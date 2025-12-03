Гусев сравнил Батракова с Черенковым

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Спортивный комментатор Виктор Гусев в разговоре с РИА Новости сравнил полузащитника московского футбольного клуба "Локомотив" Алексея Батракова с экс-футболистом Федором Черенковым.
Батраков в 22 матчах "Локомотива" во всех турнирах в текущем сезоне забил 14 мячей.
"Мне очень нравится Батраков. Единственное, разочаровало, что, придя в сборную, он немного потерялся. Когда он чувствует, что главный, капитан "Локомотива", все хорошо. А тут в сборную приезжают люди из заграницы, легионеры. Он теряется. Но это не самый страшный недостаток. Леша молодой. Понятно, что пока в сборной он считает, что должен знать свое место. Я бы пожелал ему быть посмелее и в сборной тоже, брать на себя игру так, как в "Локомотиве". Леша неожиданно возник из ниоткуда. Я бы сравнил его с Черенковым, у них есть сходства. Желаю ему развиваться", - сказал Гусев.
"Ему прочат отъезд в Европу. Я бы здесь не мыслил категориями "рановато" или "поздновато". Когда появляется такая возможность, можно себя попробовать в каком-то большом чемпионате. Я знаю многих футболистов, в карьере которых этого не случилось. В том числе потому, что они проявили слабоволие: не захотели менять окружение, быт, учить язык. А потом в конце карьеры жалеют, что не попробовали. Если есть такая возможность, конечно, надо воспользоваться ею. Стоит Батраков теперь дорого. Я бы советовал ему попробовать. Он же для нас остается в сборной. Приобретает опыт в мировом футболе, который потом поможет выигрывать нашей сборной. Это все пойдет только нам на пользу", - добавил комментатор.
