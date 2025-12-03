Гусев сравнил Батракова с Черенковым

«

"Ему прочат отъезд в Европу. Я бы здесь не мыслил категориями "рановато" или "поздновато". Когда появляется такая возможность, можно себя попробовать в каком-то большом чемпионате. Я знаю многих футболистов, в карьере которых этого не случилось. В том числе потому, что они проявили слабоволие: не захотели менять окружение, быт, учить язык. А потом в конце карьеры жалеют, что не попробовали. Если есть такая возможность, конечно, надо воспользоваться ею. Стоит Батраков теперь дорого. Я бы советовал ему попробовать. Он же для нас остается в сборной. Приобретает опыт в мировом футболе, который потом поможет выигрывать нашей сборной. Это все пойдет только нам на пользу", - добавил комментатор.