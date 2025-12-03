Рейтинг@Mail.ru
Гусев сравнил Батракова с Черенковым - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
Футбол
 
17:22 03.12.2025 (обновлено: 17:30 03.12.2025)
Гусев сравнил Батракова с Черенковым
2025-12-03T17:22:00+03:00
2025-12-03T17:30:00+03:00
/20251123/batrakov-2056913515.html
Алексей Батраков
Алексей Батраков - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Алексей Батраков. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Спортивный комментатор Виктор Гусев в разговоре с РИА Новости сравнил полузащитника московского футбольного клуба "Локомотив" Алексея Батракова с экс-футболистом Федором Черенковым.
Батраков в 22 матчах "Локомотива" во всех турнирах в текущем сезоне забил 14 мячей.
"Мне очень нравится Батраков. Единственное, разочаровало, что, придя в сборную, он немного потерялся. Когда он чувствует, что главный, капитан "Локомотива", все хорошо. А тут в сборную приезжают люди из заграницы, легионеры. Он теряется. Но это не самый страшный недостаток. Леша молодой. Понятно, что пока в сборной он считает, что должен знать свое место. Я бы пожелал ему быть посмелее и в сборной тоже, брать на себя игру так, как в "Локомотиве". Леша неожиданно возник из ниоткуда. Я бы сравнил его с Черенковым, у них есть сходства. Желаю ему развиваться", - сказал Гусев.
В 2024 году Батраков впервые получил приглашение в сборную России. Первый матч в составе национальной команды он провел 15 ноября 2024 года против Брунея (11:0) и стал автором одного забитого мяча. По данным Transfermarket, осенью 2025 года стоимость Батракова достигла 23 млн евро.
"Ему прочат отъезд в Европу. Я бы здесь не мыслил категориями "рановато" или "поздновато". Когда появляется такая возможность, можно себя попробовать в каком-то большом чемпионате. Я знаю многих футболистов, в карьере которых этого не случилось. В том числе потому, что они проявили слабоволие: не захотели менять окружение, быт, учить язык. А потом в конце карьеры жалеют, что не попробовали. Если есть такая возможность, конечно, надо воспользоваться ею. Стоит Батраков теперь дорого. Я бы советовал ему попробовать. Он же для нас остается в сборной. Приобретает опыт в мировом футболе, который потом поможет выигрывать нашей сборной. Это все пойдет только нам на пользу", - добавил комментатор.
Футбол
 
