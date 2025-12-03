Нескольких российских баскетболисток внесли в базу "Миротворца"

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу российских баскетболисток, в том числе Юлию Полуянову, Инну Фастову и Екатерину Федоренкову, выяснило РИА Новости, изучив данные сайта.

На ресурсе указано, что российские спортсменки были внесены в скандальную базу за якобы "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины".