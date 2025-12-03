Рейтинг@Mail.ru
Нескольких российских баскетболисток внесли в базу "Миротворца" - РИА Новости Спорт, 03.12.2025
06:02 03.12.2025
https://ria.ru/20251203/basketbol-2059404555.html
Нескольких российских баскетболисток внесли в базу "Миротворца"
Нескольких российских баскетболисток внесли в базу "Миротворца"
Скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу российских баскетболисток, в том числе Юлию Полуянову, Инну Фастову и Екатерину Федоренкову,...
2025
Баскетбольный мяч
Баскетбольный мяч
Баскетбольный мяч. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Скандально известный украинский сайт "Миротворец" внес в свою базу российских баскетболисток, в том числе Юлию Полуянову, Инну Фастову и Екатерину Федоренкову, выяснило РИА Новости, изучив данные сайта.
На ресурсе указано, что российские спортсменки были внесены в скандальную базу за якобы "покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины".
Алина Горбачева и Аделия Петросян - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Фигуристок Петросян и Горбачеву внесли в базу "Миротворца"
13 ноября, 18:08
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых он обнародует данные журналистов, ополченцев из ДНР и ЛНР и других граждан, называя их "изменниками родины". Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы. Бывшая тогда представителем ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович назвала публикацию "тревожным шагом", который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов.
Действия владельцев сайта "Миротворец" критиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, оценивая публикации как "прямой призыв к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры и других граждан разных стран.
Илья Ковальчук - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Российские хоккеисты попали в базу "Миротворца"
28 ноября, 12:02
 
Баскетбол Донецкая Народная Республика Луганская Народная Республика Россия Екатерина Федоренкова Дунья Миятович Мария Захарова ОБСЕ
 
