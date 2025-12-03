"Барселона" одержала волевую победу над "Атлетико" в Ла Лиге

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. "Барселона" на своем поле одержала волевую победу над мадридским "Атлетико" в перенесенном матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча, прошедшая в Барселоне, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе "Атлетико" гол забил Алехандро Баэна (19-я минута). У "Барселоны" отличились Рафинья (26), Дани Ольмо (65) и Ферран Торрес (90+6).

На 36-й минуте встречи в ворота "Атлетико" был назначен пенальти, который не смог реализовать польский нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский, ударивший выше ворот.

"Барселона" выиграла пятый матч подряд в Ла Лиге и лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 37 очков. На втором месте располагается мадридский "Реал", который имеет в своем активе 33 балла и матч в запасе. "Атлетико" (31) прервал свою 13-матчевую беспроигрышную серию, которая длилась с 23 августа. "Матрасники" располагаются на четвертом месте.