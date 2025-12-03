Рейтинг@Mail.ru
"Барселона" одержала волевую победу над "Атлетико" в Ла Лиге
Футбол
Футбол
 
01:08 03.12.2025 (обновлено: 02:17 03.12.2025)
"Барселона" одержала волевую победу над "Атлетико" в Ла Лиге
"Барселона" одержала волевую победу над "Атлетико" в Ла Лиге
"Барселона" на своем поле одержала волевую победу над мадридским "Атлетико" в перенесенном матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу. РИА Новости Спорт, 03.12.2025
спорт, алехандро баэна, ферран торрес, барселона, атлетико (мадрид), чемпионат испании по футболу, рафинья (1996), даниэль ольмо
Футбол, Спорт, Алехандро Баэна, Ферран Торрес, Барселона, Атлетико (Мадрид), Чемпионат Испании по футболу, Рафинья (1996), Даниэль Ольмо
Ламин Ямаль
Ламин Ямаль - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© Getty Images / Soccrates Images
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. "Барселона" на своем поле одержала волевую победу над мадридским "Атлетико" в перенесенном матче 19-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в Барселоне, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев. В составе "Атлетико" гол забил Алехандро Баэна (19-я минута). У "Барселоны" отличились Рафинья (26), Дани Ольмо (65) и Ферран Торрес (90+6).
Чемпионат Испании по футболу
02 декабря 2025 • начало в 23:00
Завершен
Барселона
3 : 1
Атлетико Мадрид
26‎’‎ • Рафинья
(Педри)
65‎’‎ • Дани Ольмо
90‎’‎ • Ферран Торрес
(Алехандро Бальде)
19‎’‎ • Алехандро Баэна
(Науэль Молина)
Календарь Турнирная таблица История встреч
На 36-й минуте встречи в ворота "Атлетико" был назначен пенальти, который не смог реализовать польский нападающий "Барселоны" Роберт Левандовский, ударивший выше ворот.
"Барселона" выиграла пятый матч подряд в Ла Лиге и лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 37 очков. На втором месте располагается мадридский "Реал", который имеет в своем активе 33 балла и матч в запасе. "Атлетико" (31) прервал свою 13-матчевую беспроигрышную серию, которая длилась с 23 августа. "Матрасники" располагаются на четвертом месте.
В следующем туре чемпионата Испании "Барселона" 6 декабря на выезде сыграет против "Бетиса", "Атлетико" в этот же день в гостях встретится с "Атлетиком" из Бильбао.
