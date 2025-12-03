Капитан "Локомотива" не продлит контракт и пополнит ЦСКА, пишут СМИ

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Капитан московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Баринов намерен перейти в столичный ЦСКА, сообщает "Чемпионат".
По информации источника, Баринов перейдет в ЦСКА ближайшим летом на правах свободного агента. Футболист уже проинформировал о своем решении руководство железнодорожников и главного тренера Михаила Галактионова.
"Ключевые причины решения Баринова не в финансах, а в разнице подходов руководства клубов. В "Локомотиве" до последнего тянули с предложением нового контракта своему капитану, а когда переговоры начались, то Баринов уже решил, что точка невозврата пройдена. Новое руководство "Локомотива" в лице Бориса Ротенберга не смогло изменить ситуацию. ЦСКА же был с лета заинтересован в Баринове, особенно игрока хотел видеть в составе Фабио Челестини", - сообщил "Чемпионату" источник.
Баринову 29 лет. Он является воспитанником "Локомотива", в котором до сих пор провел всю профессиональную карьеру, стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ), завоевал четыре Кубка России и один Суперкубок страны. В текущем сезоне Баринов сыграл 23 матча и забил три мяча во всех турнирах. Также на его счету 23 матча в составе сборной России.
