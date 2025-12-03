Асият Багатырова назвала цель создания Академии общественного капитала

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Академия общественного капитала создана для поддержки социально ответственных предприятий, вносящих вклад в развитие общества и государства, сообщила генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова.

Ранее в Академии общественного капитала началось масштабное обучение для представителей бизнеса, которые хотят сделать компанию более социально ориентированной, повысить кадровый потенциал и выбрать оптимальную стратегию своей деятельности.

"Мы создали Академию общественного капитала в первую очередь для того, чтобы поддержать социально ответственный бизнес, который стремится не только получать прибыль, но и вносить вклад в гармоничное развитие общества и государства. Отмечу, что стандарт ориентирован на оценку бизнеса с точки зрения достижения национальных целей Российской Федерации", – приводит пресс-служба АНО "Общественный капитал" слова Багатыровой.

Она отметила, что программа обучения формируется с учетом актуальных вызовов, стоящих перед бизнесом, и охватывает самые важные темы, позволяющие каждому выбрать не только интересное, но и полезное обучение.

В программу входят вебинары экспертов, онлайн‑курсы и мастер-классы по всем направлениям стандарта, таким как забота о сотрудниках и поддержка семьи, реализация потенциала каждого человека, охрана окружающей среды и стабильное стратегическое развитие государства, в том числе технологическое лидерство.

Также на базе академии начнет работу Единый центр лучших практик, где компании из различных отраслей и сегментов бизнеса смогут обмениваться своими успешными проектами в сфере социальной ответственности.

Помимо этого, в 2026 году на платформе стартует 16-часовая программа от РЭУ имени Г. В. Плеханова "Оценка вклада бизнеса в общественный капитал: методология стандарта общественного капитала бизнеса и его роль в развитии национальной экономики". По итогам обучения участники получат удостоверение о повышении квалификации государственного образца. Также рассматривается возможность сотрудничества с другими высшими учебными заведениями страны.

Чтобы компаниям было легче заполнить анкету для прохождения оценки по стандарту, в рамках академии разработаны видеоролики с подробной информацией по всем 95 показателям. В каждом ролике наглядно объясняется, зачем раскрывать тот или иной критерий, какие данные необходимы и какими документами их можно подтвердить. Для удобства видеоматериалы сопровождаются текстовыми пояснениями.