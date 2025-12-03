Рейтинг@Mail.ru
Асият Багатырова назвала цель создания Академии общественного капитала
15:11 03.12.2025
Асият Багатырова назвала цель создания Академии общественного капитала
Академия общественного капитала создана для поддержки социально ответственных предприятий, вносящих вклад в развитие общества и государства, сообщила... РИА Новости, 03.12.2025
Новости
общество, ано "общественный капитал", рэу имени г. в. плеханова
Общество, АНО "Общественный капитал", РЭУ имени Г. В. Плеханова
Асият Багатырова назвала цель создания Академии общественного капитала

Асият Багатырова рассказала, для чего создана Академия общественного капитала

МОСКВА, 3 дек – РИА Новости. Академия общественного капитала создана для поддержки социально ответственных предприятий, вносящих вклад в развитие общества и государства, сообщила генеральный директор АНО "Общественный капитал" Асият Багатырова.
Ранее в Академии общественного капитала началось масштабное обучение для представителей бизнеса, которые хотят сделать компанию более социально ориентированной, повысить кадровый потенциал и выбрать оптимальную стратегию своей деятельности.
Асият Багатырова: практики "Магнита" помогут при поиске кадровых решений
2 декабря, 13:31
Асият Багатырова: практики "Магнита" помогут при поиске кадровых решений
2 декабря, 13:31
"Мы создали Академию общественного капитала в первую очередь для того, чтобы поддержать социально ответственный бизнес, который стремится не только получать прибыль, но и вносить вклад в гармоничное развитие общества и государства. Отмечу, что стандарт ориентирован на оценку бизнеса с точки зрения достижения национальных целей Российской Федерации", – приводит пресс-служба АНО "Общественный капитал" слова Багатыровой.
Она отметила, что программа обучения формируется с учетом актуальных вызовов, стоящих перед бизнесом, и охватывает самые важные темы, позволяющие каждому выбрать не только интересное, но и полезное обучение.
В программу входят вебинары экспертов, онлайн‑курсы и мастер-классы по всем направлениям стандарта, таким как забота о сотрудниках и поддержка семьи, реализация потенциала каждого человека, охрана окружающей среды и стабильное стратегическое развитие государства, в том числе технологическое лидерство.
Также на базе академии начнет работу Единый центр лучших практик, где компании из различных отраслей и сегментов бизнеса смогут обмениваться своими успешными проектами в сфере социальной ответственности.
Помимо этого, в 2026 году на платформе стартует 16-часовая программа от РЭУ имени Г. В. Плеханова "Оценка вклада бизнеса в общественный капитал: методология стандарта общественного капитала бизнеса и его роль в развитии национальной экономики". По итогам обучения участники получат удостоверение о повышении квалификации государственного образца. Также рассматривается возможность сотрудничества с другими высшими учебными заведениями страны.
Чтобы компаниям было легче заполнить анкету для прохождения оценки по стандарту, в рамках академии разработаны видеоролики с подробной информацией по всем 95 показателям. В каждом ролике наглядно объясняется, зачем раскрывать тот или иной критерий, какие данные необходимы и какими документами их можно подтвердить. Для удобства видеоматериалы сопровождаются текстовыми пояснениями.
Для участия в вебинарах пользователям предстоит зарегистрироваться на платформе Академии общественного капитала.
Ответственность бизнеса и общественный капитал стали темами форума в Москве
1 декабря, 12:01
Ответственность бизнеса и общественный капитал стали темами форума в Москве
1 декабря, 12:01
 
ОбществоАНО "Общественный капитал"РЭУ имени Г. В. Плеханова
 
 
