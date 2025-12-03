Рейтинг@Mail.ru
Песчаная буря накрыла шахту в Австралии - РИА Новости, 03.12.2025
23:51 03.12.2025
Песчаная буря накрыла шахту в Австралии
Австралийские шахтеры, возвращаясь с работы на багги, попали в песчаную бурю в пустыне Танами в Северных Территориях, следует из видеоролика, опубликованного в... РИА Новости, 03.12.2025
австралия
Новости
Песчаная буря накрыла шахту в Австралии

Guardian: австралийские шахтеры попали в песчаную бурю в пустыне Танами

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Австралийские шахтеры, возвращаясь с работы на багги, попали в песчаную бурю в пустыне Танами в Северных Территориях, следует из видеоролика, опубликованного в австралийском издании британской газеты Guardian.
«
"В воскресенье во второй день подряд песчаная буря пронеслась над одним из крупнейших подземных золотых рудников Австралии в отдаленной пустыне Танами", - говорится в сообщении Guardian.
Шахтёр Лахлан Маркант, попавший вместе со своими коллегами в бурю, описал её так: "Она напомнила нам Улуру (скала высотой 348 метров в Северных Территориях Австралии - ред.), одни только её размер и ширина чего стоят. Она просто на нас летела".
Никто из шахтёров не пострадал.
Засушливый климат пустыни способствует возникновению песчаных бурь, а в некоторых регионах такие бури происходят ежемесячно.
В миреАвстралия
 
 
