https://ria.ru/20251203/avstraliya-2059654242.html
Песчаная буря накрыла шахту в Австралии
Песчаная буря накрыла шахту в Австралии - РИА Новости, 03.12.2025
Песчаная буря накрыла шахту в Австралии
Австралийские шахтеры, возвращаясь с работы на багги, попали в песчаную бурю в пустыне Танами в Северных Территориях, следует из видеоролика, опубликованного в... РИА Новости, 03.12.2025
2025-12-03T23:51:00+03:00
2025-12-03T23:51:00+03:00
2025-12-03T23:51:00+03:00
в мире
австралия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817633582_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_867d10440d3cd485308b3ec30b547636.jpg
https://ria.ru/20250804/ssha-2033269428.html
австралия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/12/1817633582_43:0:2774:2048_1920x0_80_0_0_3a8908f4c80d00283eb0533a98dcf7db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австралия
Песчаная буря накрыла шахту в Австралии
Guardian: австралийские шахтеры попали в песчаную бурю в пустыне Танами
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости.
Австралийские шахтеры, возвращаясь с работы на багги, попали в песчаную бурю в пустыне Танами в Северных Территориях, следует из видеоролика, опубликованного в австралийском издании британской газеты Guardian
.
«
"В воскресенье во второй день подряд песчаная буря пронеслась над одним из крупнейших подземных золотых рудников Австралии
в отдаленной пустыне Танами", - говорится в сообщении Guardian.
Шахтёр Лахлан Маркант, попавший вместе со своими коллегами в бурю, описал её так: "Она напомнила нам Улуру (скала высотой 348 метров в Северных Территориях Австралии - ред.), одни только её размер и ширина чего стоят. Она просто на нас летела".
Никто из шахтёров не пострадал.
Засушливый климат пустыни способствует возникновению песчаных бурь, а в некоторых регионах такие бури происходят ежемесячно.