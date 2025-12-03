Артамонов: в Липецкой области создадут возможности для юных госслужащих

https://ria.ru/20251203/artamonov-2059591457.html
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. В Липецкой области будут создавать возможности для талантливых школьников и студентов, чтобы они видели в государственной службе интересную миссию и настоящий карьерный рост, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
Ранее разработка Липецкой области – настольная игра "Миссия Госслужащий. В поисках эффективных решений" – завоевала специальную номинацию "HR-креатив" на премии "Новые HR-практики 2025".
Артамонов подчеркнул, что авторитетное жюри, состоящее из топ-менеджеров по персоналу компаний "Сбер", Альфа-банк, Ozon, "Лента" и других, высоко оценило проект региона.
Он отметил, что игра направлена на ускоренную и эффективную профориентацию школьников старших классов, выбирающих в качестве будущей профессии государственную службу, и студентов вузов, которые после получения диплома собираются прийти на работу в органы власти региона.
"Чтобы говорить с молодежью на одном языке, нужны смелые и современные решения. Мы будем и дальше создавать возможности для талантливых школьников и студентов, чтобы они видели в государственной службе интересную миссию и настоящий карьерный рост", – сказал Артамонов.
Также на премии в номинациях "HR-Легенда" была отмечена компания "Северсталь". "HR-Драйвером" признали AstraZeneca и "Тренинг-Бутик". "HR-Открытием" стал проект "Экоторг М". В номинации "Сила команды" победу разделили giper .fm и Mantera.