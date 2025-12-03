"Мы запретим". ЕК выступила с новым предложением по активам России

МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Еврокомиссия планирует запретить исполнение внутри ЕС решений иностранных судов в рамках ответных мер России на экспроприацию ее суверенных активов под прикрытием схемы "репарационного кредита", заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе, трансляция велась на ее странице в соцсети X.
"Мы запретим исполнение иностранных юридических решений по репарационному кредиту внутри ЕС", — сказала она.
На минувшей неделе премьер Бельгии Барт де Вевер направил Еврокомиссии письмо, в котором предупредил, что поспешная реализация плана по использованию российских активов разрушит шансы на потенциальное мирное соглашение. Ранее он не раз отмечал, что его стране нужны конкретные и надежные гарантии от членов ЕС, если они хотят выделить Киеву кредит из суверенных средств другой страны.
Как заявил президент Владимир Путин, возможная конфискация российских резервов резко снизит доверие к еврозоне и станет воровством чужой собственности.
Ситуация с российскими активами
Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Речь идет о сумме в размере от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, что с января по июль ЕС перевел киевским властям 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России.
В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.