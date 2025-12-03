Рейтинг@Mail.ru
"Мы запретим". ЕК выступила с новым предложением по активам России - РИА Новости, 03.12.2025
17:27 03.12.2025
"Мы запретим". ЕК выступила с новым предложением по активам России
"Мы запретим". ЕК выступила с новым предложением по активам России - РИА Новости, 03.12.2025
"Мы запретим". ЕК выступила с новым предложением по активам России
Еврокомиссия планирует запретить исполнение внутри ЕС решений иностранных судов в рамках ответных мер России на экспроприацию ее суверенных активов под... РИА Новости, 03.12.2025
замороженные российские активы
бельгия
москва
россия
урсула фон дер ляйен
владимир путин
еврокомиссия
евросоюз
бельгия
москва
россия
замороженные российские активы, бельгия, москва, россия, урсула фон дер ляйен, владимир путин, еврокомиссия, евросоюз, g7
Замороженные российские активы, Бельгия, Москва, Россия, Урсула фон дер Ляйен, Владимир Путин, Еврокомиссия, Евросоюз, G7
"Мы запретим". ЕК выступила с новым предложением по активам России

ЕК запретит исполнение в ЕС иностранных решений по ответным мерам РФ об активах

© AP Photo / Francisco SecoПрохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек — РИА Новости. Еврокомиссия планирует запретить исполнение внутри ЕС решений иностранных судов в рамках ответных мер России на экспроприацию ее суверенных активов под прикрытием схемы "репарационного кредита", заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе, трансляция велась на ее странице в соцсети X.
"Мы запретим исполнение иностранных юридических решений по репарационному кредиту внутри ЕС", — сказала она.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Захарова назвала попытки использовать активы России круговой порукой
Вчера, 13:12
Глава ЕК считает, что такое решение якобы должно помочь защитить Бельгию от возможных ответных действия Москвы.
На минувшей неделе премьер Бельгии Барт де Вевер направил Еврокомиссии письмо, в котором предупредил, что поспешная реализация плана по использованию российских активов разрушит шансы на потенциальное мирное соглашение. Ранее он не раз отмечал, что его стране нужны конкретные и надежные гарантии от членов ЕС, если они хотят выделить Киеву кредит из суверенных средств другой страны.
Как заявил президент Владимир Путин, возможная конфискация российских резервов резко снизит доверие к еврозоне и станет воровством чужой собственности.

Ситуация с российскими активами

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Глава ЕК рассказала о гарантиях в случае использования активов России
Вчера, 16:23
После начала спецоперации Евросоюз и страны G7 заблокировали около половины российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, чей офис располагается в Бельгии.
Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Речь идет о сумме в размере от 185 до 210 миллиардов евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, что с января по июль ЕС перевел киевским властям 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России.
В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Флаги у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
ЕК предложила два варианта финансирования Украины
Вчера, 15:55
 
Замороженные российские активыБельгияМоскваРоссияУрсула фон дер ЛяйенВладимир ПутинЕврокомиссияЕвросоюзG7
 
 
