"Мы запретим". ЕК выступила с новым предложением по активам России

В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, что с января по июль ЕС перевел киевским властям 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России.

В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.