СМИ: ЕК готовит предложение по использованию активов России Киевом

"Ожидается, что исполнительный комитет Европейского союза примет в среду предложение, которое включает в себя одобренный им план кредита для Украины, привязанного к оставшимся средствам на счетах замороженных активов Центрального банка России", - добавляет Рейтер.

В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.