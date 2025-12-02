Рейтинг@Mail.ru
В сериале с Зеленским нашли зловещее предсказание
03:03 02.12.2025 (обновлено: 07:53 02.12.2025)
В сериале с Зеленским нашли зловещее предсказание
В сериале с Зеленским нашли зловещее предсказание - РИА Новости, 02.12.2025
В сериале с Зеленским нашли зловещее предсказание
Бегство в Израиль коррупционера под фамилией Миндич, такой же, как у фигуранта дела о коррупции в энергетике и соратника Владимира Зеленского, было предсказано... РИА Новости, 02.12.2025
Фрагмент сериала "Слуга народа" с бегством коррупционера под фамилией Миндич
В сериале "Слуга народа" показали бегство коррупционера под фамилией Миндич
в мире, украина, израиль, владимир зеленский, тимур миндич, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), энергоатом
В мире, Украина, Израиль, Владимир Зеленский, Тимур Миндич, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Энергоатом, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Дело Миндича
В сериале с Зеленским нашли зловещее предсказание

В сериале "Слуга народа" показали бегство коррупционера под фамилией Миндич

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Бегство в Израиль коррупционера под фамилией Миндич, такой же, как у фигуранта дела о коррупции в энергетике и соратника Владимира Зеленского, было предсказано еще в 2017 году в одной из серий сериала "Слуга народа", в котором Зеленский сыграл президента Украины.
В 16-й серии второго сезона коррумпированный бывший премьер-министр Украины Юрий Чуйко, загримировавшись под еврея, пытается улететь с Украины под фамилией Миндич.
Киев - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
СМИ: главе САП готовили обвинение из-за дела Миндича, но процесс остановили
28 ноября, 15:08
"Моя фамилия Миндич. Вас (сотрудников аэропорта. — Прим. Ред.) должны были предупредить", — говорит Чуйко в аэропорту.
"Слуга народа" – украинский сериал, выходивший в 2015-2019 годах, в котором Владимир Зеленский исполняет роль честного и принципиального школьного учителя Василия Голобородько. По сюжету, его герой волей случая стал президентом и начал бороться с коррупцией и олигархами.
Тимур Миндич - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
На Украине заочно арестовали Миндича, сообщают СМИ
Вчера, 20:11
Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.

Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным депутата Рады Ярослава Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов.

Семи участникам преступного сообщества уже предъявили обвинения. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и действующего министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.
Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
ГБР Украины отвергло обвинения в причастности к делу Миндича
22 ноября, 16:28
 
