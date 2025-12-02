В сериале с Зеленским нашли зловещее предсказание

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Бегство в Израиль коррупционера под фамилией Миндич, такой же, как у фигуранта дела о коррупции в энергетике и соратника Владимира Зеленского, было предсказано еще в 2017 году в одной из серий сериала "Слуга народа", в котором Зеленский сыграл президента Украины.
"Моя фамилия Миндич. Вас (сотрудников аэропорта. — Прим. Ред.) должны были предупредить", — говорит Чуйко в аэропорту.
"Слуга народа" – украинский сериал, выходивший в 2015-2019 годах, в котором Владимир Зеленский исполняет роль честного и принципиального школьного учителя Василия Голобородько. По сюжету, его герой волей случая стал президентом и начал бороться с коррупцией и олигархами.
Десятого ноября НАБУ и САП начали масштабную операцию по выявлению коррупционных схем в энергетической сфере. Бюро провело обыски у экс-главы Минэнерго Германа Галущенко, в компании "Энергоатом", а также у соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, которого считают создателем преступной группировки и "кошельком" Зеленского. Сообщается, что перед этим бизнесмена поспешно вывезли с Украины.
Позднее НАБУ опубликовало фотографии с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, и фрагменты аудиозаписей, в которых фигурируют трое с прозвищами Карлсон, Тенор и Рокет. По данным депутата Рады Ярослава Железняка, речь идет о Миндиче, исполнительном директоре по физзащите и безопасности "Энергоатома" Дмитрии Басове и советнике Галущенко Игоре Миронюке соответственно. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов.
Семи участникам преступного сообщества уже предъявили обвинения. Миндича и бизнесмена Александра Цукермана объявили в розыск. Галущенко, который с лета возглавлял Минюст, и действующего министра энергетики Светлану Гринчук отправили в отставку.
