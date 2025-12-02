Рейтинг@Mail.ru
Захарова прокомментировала задержание Могерини - РИА Новости, 02.12.2025
15:59 02.12.2025
Захарова прокомментировала задержание Могерини
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости сообщения о задержании экс-главы евродипломатии Федерики Могерини, заявила, что в... РИА Новости, 02.12.2025
Захарова прокомментировала задержание Могерини

© Фото : МИД Российской ФедерацииМария Захарова
© Фото : МИД Российской Федерации
Мария Захарова. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости сообщения о задержании экс-главы евродипломатии Федерики Могерини, заявила, что в ЕС свои проблемы предпочитают не замечать, постоянно поучая всех остальных.
Ранее AFP сообщило, что Могерини задержана по делу о мошенничестве.
ЕС каждый день миллионы евро утекают по коррупционным трубам в Киев и оттуда направляются в частные карманы. Все это длится годами и у всех на виду... Любая международная проблема - повод для Брюссель нагреть руки. От пандемии COVID-19 до Украины", - сказала Захарова.
"При этом свои проблемы предпочитают не замечать, а постоянно поучают всех остальных", - заключила она.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Захарова: политики в Европе напрямую вовлечены в коррупцию на Украине
19 ноября, 10:21
 
