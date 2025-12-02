https://ria.ru/20251202/volodin-2059224558.html
Володин рассказал о принятом законе по контролю за финансовыми операциями
Володин рассказал о принятом законе по контролю за финансовыми операциями - РИА Новости, 02.12.2025
Володин рассказал о принятом законе по контролю за финансовыми операциями
Меры в принятом законе об ужесточении контроля за финансовыми операциями физлиц, причастных к экстремизму и терроризму, направлены на защиту России и... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T14:50:00+03:00
2025-12-02T14:50:00+03:00
2025-12-02T14:50:00+03:00
россия
вячеслав володин
госдума рф
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9e3f73f15d1a259cc023c5c00f300107.jpg
https://ria.ru/20251201/gosduma-2058922230.html
https://ria.ru/20251130/dolina-2058683428.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_9d8df28e52586f697aff860c9e2c0187.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вячеслав володин, госдума рф, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Володин рассказал о принятом законе по контролю за финансовыми операциями
Госдума ужесточила контроль за финансовыми операциями причастных к терроризму
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Меры в принятом законе об ужесточении контроля за финансовыми операциями физлиц, причастных к экстремизму и терроризму, направлены на защиту России и безопасности её граждан, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума
во вторник приняла во втором и третьем чтении закон, ужесточающий контроль за финансовыми операциями физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
"Принятым законом на банки возлагается обязанность приостанавливать операции по счетам лиц, причастных к экстремистской деятельности и терроризму, после получения от Росфинмониторинга
соответствующей информации. Законом также предусмотрены аналогичные меры по решению суда в отношении тех, кто замешан в диверсиях. Получить средства со счёта они смогут только с разрешения Росфинмониторинга по итогам рассмотрения письменного заявления. Эти меры направлены на защиту России
и безопасности её граждан", - написал он в своем Telegram-канале.
Володин
добавил, что закон направлен на противодействие финансированию терроризма.
"С 2001 года в нашей стране действует реестр лиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности и терроризму. Попадание в него означает: запрет на выезд из России; ограничение на распоряжение собственностью; блокировку всех счетов за исключением операций для жизнеобеспечения — получение пособий, стипендий, пенсии", - подчеркнул председатель Госдумы.
Володин рассказал, что по информации правоохранительных органов, имеются случаи использования социальных выплат для финансирования терроризма, в том числе лицами, находящимися в розыске.
"По данным на конец октября 2024 года — 4899 человек… Это недопустимо", - заключил он.