Рейтинг@Mail.ru
Володин рассказал о принятом законе по контролю за финансовыми операциями - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:50 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/volodin-2059224558.html
Володин рассказал о принятом законе по контролю за финансовыми операциями
Володин рассказал о принятом законе по контролю за финансовыми операциями - РИА Новости, 02.12.2025
Володин рассказал о принятом законе по контролю за финансовыми операциями
Меры в принятом законе об ужесточении контроля за финансовыми операциями физлиц, причастных к экстремизму и терроризму, направлены на защиту России и... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T14:50:00+03:00
2025-12-02T14:50:00+03:00
россия
вячеслав володин
госдума рф
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9e3f73f15d1a259cc023c5c00f300107.jpg
https://ria.ru/20251201/gosduma-2058922230.html
https://ria.ru/20251130/dolina-2058683428.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/18879/48/188794843_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_9d8df28e52586f697aff860c9e2c0187.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вячеслав володин, госдума рф, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Володин рассказал о принятом законе по контролю за финансовыми операциями

Госдума ужесточила контроль за финансовыми операциями причастных к терроризму

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России на Охотном ряду
Здание Государственной думы России на Охотном ряду - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Меры в принятом законе об ужесточении контроля за финансовыми операциями физлиц, причастных к экстремизму и терроризму, направлены на защиту России и безопасности её граждан, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтении закон, ужесточающий контроль за финансовыми операциями физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.
Логотип мессенджера WhatsApp - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В Госдуме допустили блокировку WhatsApp
1 декабря, 13:49
"Принятым законом на банки возлагается обязанность приостанавливать операции по счетам лиц, причастных к экстремистской деятельности и терроризму, после получения от Росфинмониторинга соответствующей информации. Законом также предусмотрены аналогичные меры по решению суда в отношении тех, кто замешан в диверсиях. Получить средства со счёта они смогут только с разрешения Росфинмониторинга по итогам рассмотрения письменного заявления. Эти меры направлены на защиту России и безопасности её граждан", - написал он в своем Telegram-канале.
Володин добавил, что закон направлен на противодействие финансированию терроризма.
"С 2001 года в нашей стране действует реестр лиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности и терроризму. Попадание в него означает: запрет на выезд из России; ограничение на распоряжение собственностью; блокировку всех счетов за исключением операций для жизнеобеспечения — получение пособий, стипендий, пенсии", - подчеркнул председатель Госдумы.
Володин рассказал, что по информации правоохранительных органов, имеются случаи использования социальных выплат для финансирования терроризма, в том числе лицами, находящимися в розыске.
"По данным на конец октября 2024 года — 4899 человек… Это недопустимо", - заключил он.
Певица Лариса Долина - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
В Госдуме призвали Верховный суд принять новое решение по делу Долиной
30 ноября, 06:11
 
РоссияВячеслав ВолодинГосдума РФФедеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала