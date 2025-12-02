Володин рассказал о принятом законе по контролю за финансовыми операциями

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Меры в принятом законе об ужесточении контроля за финансовыми операциями физлиц, причастных к экстремизму и терроризму, направлены на защиту России и безопасности её граждан, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Госдума во вторник приняла во втором и третьем чтении закон, ужесточающий контроль за финансовыми операциями физлиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

"Принятым законом на банки возлагается обязанность приостанавливать операции по счетам лиц, причастных к экстремистской деятельности и терроризму, после получения от Росфинмониторинга соответствующей информации. Законом также предусмотрены аналогичные меры по решению суда в отношении тех, кто замешан в диверсиях. Получить средства со счёта они смогут только с разрешения Росфинмониторинга по итогам рассмотрения письменного заявления. Эти меры направлены на защиту России и безопасности её граждан", - написал он в своем Telegram-канале.

Володин добавил, что закон направлен на противодействие финансированию терроризма.

"С 2001 года в нашей стране действует реестр лиц и организаций, причастных к экстремистской деятельности и терроризму. Попадание в него означает: запрет на выезд из России; ограничение на распоряжение собственностью; блокировку всех счетов за исключением операций для жизнеобеспечения — получение пособий, стипендий, пенсии", - подчеркнул председатель Госдумы.

Володин рассказал, что по информации правоохранительных органов, имеются случаи использования социальных выплат для финансирования терроризма, в том числе лицами, находящимися в розыске.