https://ria.ru/20251202/voleybolisty--2059357926.html
Волейболисты "Динамо" выиграли шестой матч кряду в чемпионате России
Волейболисты "Динамо" выиграли шестой матч кряду в чемпионате России - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Волейболисты "Динамо" выиграли шестой матч кряду в чемпионате России
Московское "Динамо" обыграло нижегородский "Горький" в десятом туре чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 02.12.2025
2025-12-02T20:51:00+03:00
2025-12-02T20:51:00+03:00
2025-12-02T20:51:00+03:00
волейбол
спорт
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
динамо (москва)
горький (нижний новгород)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142130/16/1421301656_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_fa35c4aaf486a57f91c34664450ac722.jpg
/20251129/voleybol-2058646331.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142130/16/1421301656_142:0:1919:1333_1920x0_80_0_0_c601876647ca4ab8e4bc5b3874c98422.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин), динамо (москва), горький (нижний новгород)
Волейбол, Спорт, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин), Динамо (Москва), Горький (Нижний Новгород)
Волейболисты "Динамо" выиграли шестой матч кряду в чемпионате России
Волейболисты "Динамо" выиграли шестой матч подряд в чемпионате России