Рейтинг@Mail.ru
Волейболисты "Динамо" выиграли шестой матч кряду в чемпионате России - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
20:51 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/voleybolisty--2059357926.html
Волейболисты "Динамо" выиграли шестой матч кряду в чемпионате России
Волейболисты "Динамо" выиграли шестой матч кряду в чемпионате России - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Волейболисты "Динамо" выиграли шестой матч кряду в чемпионате России
Московское "Динамо" обыграло нижегородский "Горький" в десятом туре чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 02.12.2025
2025-12-02T20:51:00+03:00
2025-12-02T20:51:00+03:00
волейбол
спорт
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
динамо (москва)
горький (нижний новгород)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142130/16/1421301656_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_fa35c4aaf486a57f91c34664450ac722.jpg
/20251129/voleybol-2058646331.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/142130/16/1421301656_142:0:1919:1333_1920x0_80_0_0_c601876647ca4ab8e4bc5b3874c98422.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин), динамо (москва), горький (нижний новгород)
Волейбол, Спорт, Суперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин), Динамо (Москва), Горький (Нижний Новгород)
Волейболисты "Динамо" выиграли шестой матч кряду в чемпионате России

Волейболисты "Динамо" выиграли шестой матч подряд в чемпионате России

© Fotolia / Sociopat_empatВолейбольный мяч
Волейбольный мяч - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Fotolia / Sociopat_empat
Читать в
Дзен
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Московское "Динамо" обыграло нижегородский "Горький" в десятом туре чемпионата России по волейболу.
Встреча в Москве завершилась со счетом 3-0 (25:18, 33:31, 25:14) в пользу хозяев.
"Динамо" выиграло шестой матч подряд и с восемью победами в десяти играх располагается на четвертой строчке в таблице. "Горький" (четыре победы, шесть поражений) идет десятым.
Волейболисты Белогорья в матче Суперлиги - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Волейболисты "Белогорья" обыграли "Зенит" в чемпионате России
29 ноября, 19:09
 
ВолейболСпортСуперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)Динамо (Москва)Горький (Нижний Новгород)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Локомотив
    СКА
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Атлетико Мадрид
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фулхэм
    Манчестер Сити
    4
    5
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Байер
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Тоттенхэм
    2
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Барыс
    4
    1
  • Футбол
    03.12 21:00
    Атлетик Бильбао
    Реал Мадрид
  • Футбол
    03.12 22:30
    Арсенал
    Брентфорд
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала