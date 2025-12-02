Волейболисты "Динамо" выиграли шестой матч кряду в чемпионате России

Встреча в Москве завершилась со счетом 3-0 (25:18, 33:31, 25:14) в пользу хозяев.

"Динамо" выиграло шестой матч подряд и с восемью победами в десяти играх располагается на четвертой строчке в таблице. "Горький" (четыре победы, шесть поражений) идет десятым.