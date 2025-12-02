https://ria.ru/20251202/voennye-2059072914.html
Российские военные продолжают наступление в направлении Новопавловки
Российские военные продолжают наступление в направлении Новопавловки - РИА Новости, 02.12.2025
Российские военные продолжают наступление в направлении Новопавловки
Российские военные продолжают развивать наступление в направлении Новопавловки, доложил командующий группировкой "Центр" Валерий Солодчук президенту России... РИА Новости, 02.12.2025
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
Российские военные продолжают наступление в направлении Новопавловки
Солодчук доложил Путину о продолжении наступления в направлении Новопавловки