США готовят план на случай ухода Мадуро с поста, сообщил Пентагон

ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Соединенные Штаты уже работают над планом на случай ухода Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы, заявила пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон.

"У министерства есть план действий на любой случай. Мы - организация, занимающаяся планированием. Если где-то в мире происходит какое-либо событие, у нас уже есть разработанный и готовый к применению план реагирования", - сказала Уилсон журналистам, отвечая на вопрос о роли Пентагона в Венесуэле в случае ухода Мадуро.

Отвечая на вопрос о призывах членов конгресса к смене режима в Венесуэле, Уилсон заявила, что решения о действиях в отношении Венесуэлы являются прерогативой Трампа как верховного главнокомандующего.

"Любые решения относительно возможных военных действий в Западном полушарии будут приниматься исключительно президентом", - сказала Уилсон.