США готовят план на случай ухода Мадуро с поста, сообщил Пентагон
США готовят план на случай ухода Мадуро с поста, сообщил Пентагон - РИА Новости, 02.12.2025
США готовят план на случай ухода Мадуро с поста, сообщил Пентагон
Соединенные Штаты уже работают над планом на случай ухода Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы, заявила пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон. РИА Новости, 02.12.2025
венесуэла
США готовят план на случай ухода Мадуро с поста, сообщил Пентагон
Пентагон заявил, что США готовят план, в том числе на случай ухода Мадуро
ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Соединенные Штаты уже работают над планом на случай ухода Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы, заявила пресс-секретарь Пентагона Кингсли Уилсон.
"У министерства есть план действий на любой случай. Мы - организация, занимающаяся планированием. Если где-то в мире происходит какое-либо событие, у нас уже есть разработанный и готовый к применению план реагирования", - сказала Уилсон журналистам, отвечая на вопрос о роли Пентагона в Венесуэле в случае ухода Мадуро.
Отвечая на вопрос о призывах членов конгресса к смене режима в Венесуэле, Уилсон заявила, что решения о действиях в отношении Венесуэлы являются прерогативой Трампа как верховного главнокомандующего.
"Любые решения относительно возможных военных действий в Западном полушарии будут приниматься исключительно президентом", - сказала Уилсон.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Трамп 3 ноября выразил мнение, что "дни Николаса Мадуро во главе Венесуэлы сочтены", при этом он заверил, что Штаты не планируют воевать с республикой. В Каракасе эти действия расценили как провокацию, направленную на дестабилизацию региона, и как нарушение международных соглашений о демилитаризованном и безъядерном статусе Карибского бассейна.