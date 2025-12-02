Проект бюджета Узбекистана анонсирует реформу акцизных налогов в стране

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Проект государственного бюджета Республики Узбекистан на 2026 год анонсирует очередную реформу акцизных налогов в стране, говорится в сообщении аналитического центра Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ).

"Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан представило проект государственного бюджета на 2026 год, который предусматривает существенные изменения акцизных налогов. Основные цели анонсированных нововведений - пропаганда здорового образа жизни среди населения и полное соблюдение требований Всемирной торговой организации по унификации ставок акцизов для импортируемых и местных товаров", - сказано в сообщении.

Общее повышение акцизов в отношении большинства подакцизных товаров в 2026 году запланировано на уровне 7–7,5%. В частности, на такую величину предложено поднять размер сбора на табачную продукцию (сигары, табак, нагреваемые табачные палочки, никотиносодержащие жидкости – с 1 февраля; сигареты – с 1 апреля), а также на энергетические и тонизирующие напитки (с 1 апреля).

Ключевым шагом, направленным на выполнение требований ВТО, станет завершение процесса унификации акцизов на алкогольную продукцию к июлю 2026 года. С 1 февраля 2026 года в проекте предложено снизить ставки на все виды импортного алкоголя на 14–25%, в то время как налог на алкоголь узбекских производителей, наоборот, будет повышен (на 9–50%).

Второй этап сближения и окончательная унификация акцизных сборов на алкоголь ожидаются 1 июля 2026 года. Следует отметить, что акциз на этиловый спирт был унифицирован ранее в этом году, а с 1 января 2026 года размер сбора на его головную фракцию должен быть снижен на две трети, до 5 тысяч сумов за литр.

Следуя рекомендациям Всемирной организации здравоохранения по усилению мер борьбы с избыточным весом, в Узбекистане с 1 апреля 2026 года предложено ввести акциз в отношении готовых к употреблению картофельных чипсов в размере 15 тысяч сумов за килограмм. Этот сбор, как предполагается, будет действовать в том числе и в отношении импортируемой продукции.

Кроме того, изменения коснутся налогообложения сахаросодержащих напитков. Со второго квартала 2026 года планируется ввести прогрессивную шкалу ставок в зависимости от концентрации сахара. Акциз будет варьироваться от действующей сейчас ставки (500 сумов) до 535 сумов за литр напитка. Максимальное значение будет также применяться в случае отсутствия информации о содержании сахара на упаковке.