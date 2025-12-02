Рейтинг@Mail.ru
Проект бюджета Узбекистана анонсирует реформу акцизных налогов в стране - РИА Новости, 02.12.2025
10:58 02.12.2025
Проект бюджета Узбекистана анонсирует реформу акцизных налогов в стране
Проект бюджета Узбекистана анонсирует реформу акцизных налогов в стране

Флаг Узбекистана
Флаг Узбекистана
© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в медиабанк
Флаг Узбекистана . Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Проект государственного бюджета Республики Узбекистан на 2026 год анонсирует очередную реформу акцизных налогов в стране, говорится в сообщении аналитического центра Российского экспортного центра (РЭЦ, Группа ВЭБ).
"Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан представило проект государственного бюджета на 2026 год, который предусматривает существенные изменения акцизных налогов. Основные цели анонсированных нововведений - пропаганда здорового образа жизни среди населения и полное соблюдение требований Всемирной торговой организации по унификации ставок акцизов для импортируемых и местных товаров", - сказано в сообщении.
Потенциал Калужской области обсудили на форуме Вектор на экспорт. Сделано в России - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Потенциал Калужской области обсудили на форуме
28 ноября, 17:53
Общее повышение акцизов в отношении большинства подакцизных товаров в 2026 году запланировано на уровне 7–7,5%. В частности, на такую величину предложено поднять размер сбора на табачную продукцию (сигары, табак, нагреваемые табачные палочки, никотиносодержащие жидкости – с 1 февраля; сигареты – с 1 апреля), а также на энергетические и тонизирующие напитки (с 1 апреля).
Ключевым шагом, направленным на выполнение требований ВТО, станет завершение процесса унификации акцизов на алкогольную продукцию к июлю 2026 года. С 1 февраля 2026 года в проекте предложено снизить ставки на все виды импортного алкоголя на 14–25%, в то время как налог на алкоголь узбекских производителей, наоборот, будет повышен (на 9–50%).
Второй этап сближения и окончательная унификация акцизных сборов на алкоголь ожидаются 1 июля 2026 года. Следует отметить, что акциз на этиловый спирт был унифицирован ранее в этом году, а с 1 января 2026 года размер сбора на его головную фракцию должен быть снижен на две трети, до 5 тысяч сумов за литр.
Следуя рекомендациям Всемирной организации здравоохранения по усилению мер борьбы с избыточным весом, в Узбекистане с 1 апреля 2026 года предложено ввести акциз в отношении готовых к употреблению картофельных чипсов в размере 15 тысяч сумов за килограмм. Этот сбор, как предполагается, будет действовать в том числе и в отношении импортируемой продукции.
Кроме того, изменения коснутся налогообложения сахаросодержащих напитков. Со второго квартала 2026 года планируется ввести прогрессивную шкалу ставок в зависимости от концентрации сахара. Акциз будет варьироваться от действующей сейчас ставки (500 сумов) до 535 сумов за литр напитка. Максимальное значение будет также применяться в случае отсутствия информации о содержании сахара на упаковке.
Для оперативного и точного мониторинга налогового и таможенного законодательства Узбекистана и других зарубежных стран РЭЦ предлагает российским компаниям воспользоваться бесплатной интерактивной платформой "Отчет. Барьеры и требования рынков". Этот ресурс предоставляет актуальную и достоверную информацию о размерах ввозных таможенных пошлин и других требованиях, позволяя компаниям своевременно реагировать на изменения в законодательстве, принимать обоснованные решения и минимизировать риски при выходе на новые или уже освоенные рынки.
Девушка снимает видео на смартфон - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Россия может продвигать аудиовизуальный контент в Азию через блогеров
28 ноября, 16:31
 
