Косачев считает, что Киев уже не сможет остановить процесс урегулирования

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил "Известиям", что Украина уже ни при каких обстоятельствах не сможет остановить процесс урегулирования.
Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник принял в Париже Владимира Зеленского, они провели переговоры с лидерами европейских государств и со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что президент России Владимир Путин и Уиткофф проведут встречу во вторник в Москве, ожидается, что это произойдет во второй половине дня.
"Ни при каких обстоятельствах Украина этот процесс остановить не может. Она это пыталась сделать раньше, и мы знаем результат - он абсолютно отрицательный во всех отношениях. Поэтому не дай бог, чтобы когда-то у Европы возникли амбиции, чтобы этот процесс вновь останавливать", - приводятся слова Косачева в публикации газеты.
По словам сенатора, Европа не понимает, что такое коллективное решение в сфере безопасности, и настаивает на том, чтобы любые шаги в этой области осуществлялись "только по-европейски".
"А по-европейски это тупик. И этот тупик, если я не ошибаюсь, будет воспроизведен завтра (во вторник - ред.), когда европейцы в очередной раз совершат какую-то провокацию", - сказал Косачев.
Он подчеркнул, что визит Зеленского во Францию - это также попытка подключить Париж к переговорам, частью которых тот не является. По словам Косачева, никакого реального отношения к урегулированию конфликта французская сторона не имеет, как и Европа в целом.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.