МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил " Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил " Известиям ", что Украина уже ни при каких обстоятельствах не сможет остановить процесс урегулирования.

"Ни при каких обстоятельствах Украина этот процесс остановить не может. Она это пыталась сделать раньше, и мы знаем результат - он абсолютно отрицательный во всех отношениях. Поэтому не дай бог, чтобы когда-то у Европы возникли амбиции, чтобы этот процесс вновь останавливать", - приводятся слова Косачева в публикации газеты.

По словам сенатора, Европа не понимает, что такое коллективное решение в сфере безопасности, и настаивает на том, чтобы любые шаги в этой области осуществлялись "только по-европейски".

"А по-европейски это тупик. И этот тупик, если я не ошибаюсь, будет воспроизведен завтра (во вторник - ред.), когда европейцы в очередной раз совершат какую-то провокацию", - сказал Косачев

Он подчеркнул, что визит Зеленского во Францию - это также попытка подключить Париж к переговорам, частью которых тот не является. По словам Косачева, никакого реального отношения к урегулированию конфликта французская сторона не имеет, как и Европа в целом.

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева , так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.

Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.