Рейтинг@Mail.ru
Косачев считает, что Киев уже не сможет остановить процесс урегулирования - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:39 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/uregulirovanie-2059078751.html
Косачев считает, что Киев уже не сможет остановить процесс урегулирования
Косачев считает, что Киев уже не сможет остановить процесс урегулирования - РИА Новости, 02.12.2025
Косачев считает, что Киев уже не сможет остановить процесс урегулирования
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил "Известиям", что Украина уже ни при каких обстоятельствах не сможет остановить процесс урегулирования. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T01:39:00+03:00
2025-12-02T01:39:00+03:00
россия
киев
сша
владимир путин
константин косачев
владимир зеленский
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024770380_0:183:3072:1911_1920x0_80_0_0_34414b532e9e8a379dd5134ba7bf8821.jpg
https://ria.ru/20251202/uregulirovanie-2059076763.html
https://ria.ru/20251201/rossija-2058902067.html
https://ria.ru/20251201/ssha-2058870313.html
https://ria.ru/20251201/tramp-2058815687.html
россия
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/17/2024770380_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f110be4ebc5a403af1f62eeadf2e2c1f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, киев, сша, владимир путин, константин косачев, владимир зеленский, совет федерации рф
Россия, Киев, США, Владимир Путин, Константин Косачев, Владимир Зеленский, Совет Федерации РФ
Косачев считает, что Киев уже не сможет остановить процесс урегулирования

Косачев: Киев уже не сможет остановить процесс урегулирования

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Константин Косачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев заявил "Известиям", что Украина уже ни при каких обстоятельствах не сможет остановить процесс урегулирования.
Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник принял в Париже Владимира Зеленского, они провели переговоры с лидерами европейских государств и со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что президент России Владимир Путин и Уиткофф проведут встречу во вторник в Москве, ожидается, что это произойдет во второй половине дня.
Флаги Франции и ЕС - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Париж срывает процесс урегулирования на Украине, заявили в посольстве
01:21
"Ни при каких обстоятельствах Украина этот процесс остановить не может. Она это пыталась сделать раньше, и мы знаем результат - он абсолютно отрицательный во всех отношениях. Поэтому не дай бог, чтобы когда-то у Европы возникли амбиции, чтобы этот процесс вновь останавливать", - приводятся слова Косачева в публикации газеты.
По словам сенатора, Европа не понимает, что такое коллективное решение в сфере безопасности, и настаивает на том, чтобы любые шаги в этой области осуществлялись "только по-европейски".
"А по-европейски это тупик. И этот тупик, если я не ошибаюсь, будет воспроизведен завтра (во вторник - ред.), когда европейцы в очередной раз совершат какую-то провокацию", - сказал Косачев.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Украинское урегулирование не будут обсуждать через СМИ, заявил Песков
Вчера, 12:32
Он подчеркнул, что визит Зеленского во Францию - это также попытка подключить Париж к переговорам, частью которых тот не является. По словам Косачева, никакого реального отношения к урегулированию конфликта французская сторона не имеет, как и Европа в целом.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Азаров: США и Украина не продвинулись по ключевым вопросам урегулирования
Вчера, 10:56
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
Украинское урегулирование не особо касается США, признал Трамп
Вчера, 01:27
 
РоссияКиевСШАВладимир ПутинКонстантин КосачевВладимир ЗеленскийСовет Федерации РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала