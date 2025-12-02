Рейтинг@Mail.ru
"Закончится завтра". СМИ рассказали о важном событии на Украине - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:04 02.12.2025
https://ria.ru/20251202/ukraina-2059198279.html
"Закончится завтра". СМИ рассказали о важном событии на Украине
"Закончится завтра". СМИ рассказали о важном событии на Украине - РИА Новости, 02.12.2025
"Закончится завтра". СМИ рассказали о важном событии на Украине
Европейскому союзу все равно придется посылать на Украину миллиарды евро даже в случае прекращения боевых действий, пишет Responsible Statecraft. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T14:04:00+03:00
2025-12-02T14:04:00+03:00
в мире
украина
брюссель
киев
владимир путин
евросоюз
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006781173_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_ed0d2236ff41d536aa7f130b26b5913d.jpg
https://ria.ru/20251202/spectator-2059142280.html
https://ria.ru/20251202/vstrecha-2059125358.html
украина
брюссель
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/17/2006781173_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_0c2f9cbd8a0914f9c73525ef16bf1308.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, брюссель, киев, владимир путин, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Украина, Брюссель, Киев, Владимир Путин, Евросоюз, Санкции в отношении России
"Закончится завтра". СМИ рассказали о важном событии на Украине

RS: Евросоюзу придется тратить деньги на Украину даже после завершения конфликта

© AP Photo / Omar HavanaСотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Omar Havana
Сотрудники службы протокола вывешивают флаг Украины перед приездом Владимира Зеленского в Брюссель. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Европейскому союзу все равно придется посылать на Украину миллиарды евро даже в случае прекращения боевых действий, пишет Responsible Statecraft.
«
"Даже если конфликт закончится завтра, Европе придется потратить 135 миллиардов евро (почти 160 миллиардов долларов) в течение следующих двух лет, чтобы поддержать Украину. У Брюсселя, похоже, нет запасного плана", — говорится в публикации.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
"Он обеспокоен". СМИ раскрыли, как Украина напугала Макрона
Вчера, 11:15
Обозреватель указал, что европейские страны хотят конфисковать российские активы именно ради того, чтобы не оплачивать Украине ее бюджетные расходы, которые Киев самостоятельно не сможет покрывать.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД России уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Москвой репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов. Президент Владимир Путин подчеркивал, что возможная конфискация российских резервов резко снизит доверие к еврозоне.
Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский во время встречи в Елисейском дворце в Париже. 1 декабря 2025 года - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Во Франции раскрыли, что вчера случилось на встрече Зеленского и Макрона
Вчера, 10:23
 
В миреУкраинаБрюссельКиевВладимир ПутинЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала