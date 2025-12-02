МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Европейскому союзу все равно придется посылать на Украину миллиарды евро даже в случае прекращения боевых действий, пишет Responsible Statecraft.
«
"Даже если конфликт закончится завтра, Европе придется потратить 135 миллиардов евро (почти 160 миллиардов долларов) в течение следующих двух лет, чтобы поддержать Украину. У Брюсселя, похоже, нет запасного плана", — говорится в публикации.
Еврокомиссия одержимо пытается добиться согласия стран ЕС на использование российских суверенных активов для Киева. Обсуждается сумма от 185 миллиардов евро до 210 миллиардов евро в виде кредита, который Украина условно должна будет вернуть после окончания конфликта и в случае "выплаты ей Москвой материального ущерба". При этом в МИД России уже заявляли, что идеи ЕС о выплате Москвой репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов. Президент Владимир Путин подчеркивал, что возможная конфискация российских резервов резко снизит доверие к еврозоне.