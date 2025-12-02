Турция отказалась выполнять требования США по Украине

Одному провидению ведомо, преуспеют ли Соединенные Штаты в своем миротворчестве на Украине и насколько прочным будет ожидаемое перемирие, ну а пока в лихой водоворот данных событий принудительно затягивают, казалось бы, случайных участников. Как пишет ряд отечественных источников со ссылкой на российское посольство в Анкаре, американские эмиссары резко усилили давление на Турцию, требуя сократить, а лучше полностью свернуть ресурсный импорт из России.

В нашем дипломатическом ведомстве подобные действия охарактеризовали как проявление неоколониализма, столь привычного для устоявшейся геополитической модели англосаксонского доминирования, когда навязывание своей воли суверенным государствам считается нормой.

Американские СМИ в то же самое время отрапортовали, что за океаном завершились переговоры с украинской делегацией, отметив, что они были напряженными, но продуктивными. На понятном языке это означает, что прогнуть украинских эмиссаров по всем пунктам не удалось и Стивен Уиткофф в ближайшие дни в Москве представит Владимиру Путину встречный перечень украинских хотелок. В Кремле данный визит подтвердили.

В происходящем марафоне желаний и военно-полевой реальности немаловажны мотивы Вашингтона. Там старательно позиционируют себя как системных миротворцев, стремящихся как можно скорее прекратить кровопролитие, при этом процесс особо не педалируют, скрывая под пафосной демагогией действия, направленные на обеспечение исключительно американских интересов.

Про результаты аналогичных требований к ЕС уже сказано и написано немало, отметим лишь, что, хотя страны еврозоны и проявили абсолютную покорность, общий результат испортил дефицит нефти, образовавшийся после "выключения" российских цепочек поставок. У США в моменте просто не нашлось нужного количества черного золота, из-за чего пришлось экстренно придумывать исключения из собственных санкций для Германии, Болгарии и Румынии. Брюссель, в свою очередь, прекрасно осознавая, в какое будущее его загоняют, принял довольно размытое постановление о запрете импорта российских нефти и газа, но с кучей оговорок. Например, что закупки могут быть восстановлены в случае критической ситуации в энергетике или невозможности найти альтернативных поставщиков.

Достаточно слабое утешение на фоне полного американского диктата, но лазейку на будущее Европа себе оставила.

Турция хотя формально и не является членом Евросоюза, но попала под тот же каток. Представители американской администрации, что кулуарно окучивают турецкое высшее руководство, прекрасно знают основополагающие факты турецко-российского энергетического сотрудничества и, что главное, мотивы, которыми при этом руководствуется Анкара.

Турция в энергетическом плане — страна бедная, и сколько бы ни делал победоносных заявлений Реджеп Тайип Эрдоган по поводу открытия новых, баснословно богатых нефтегазовых месторождений, общий баланс это почти не меняет. Применительно к нефти Анкара любит козырять двукратным увеличением собственной добычи, но эта красивая картинка рассыпается, если заглянуть в конкретные цифры. Производство действительно выросло, но с 60 (в 2020 году) до 126 тысяч баррелей в сутки (в 2024-м), причем суточная потребность составляет 1,4 миллиона бочек — и этот показатель тоже медленно, но неуклонно растет.

Совершенно логично, что Анкара ищет надежных поставщиков с конкурентными ценами, желательно из числа тех, кто не будут ее попутно шантажировать по политическим мотивам. В геополитической вилке Россия — Соединенные Штаты именно наша страна никогда не шантажировала Турцию введением ресурсного эмбарго, санкций и не требовала у независимого государства покупать жизненно важные для нее углеводороды только у единственно правильного экспортера. Стоит ли удивляться, что за последние пять лет доля российской нефти в структуре турецкого импорта колеблется от 66 до 47 процентов.

Здесь нет никаких страшных загадок. Россия предлагает свою нефть с дисконтом относительно эталонной марки Brent, а выстроенная и не особо длинная логистика делает ее еще более привлекательной.

Здесь, конечно, нужно упомянуть легендарную многовекторную политику Анкары, когда она торгует со всеми сразу, включая Израиль, хотя на официальном уровне клеймит его за геноцид палестинцев. В мае 2024 года Турция в одностороннем порядке ввела эмбарго на израильский импорт, и, по официальным данным, в 2025-м он упал до нуля. Однако неофициально израильское топливо, пластики, сталь, органическая и неорганическая химия, а также продукция машиностроения продолжают исправно поступать в страну по обходным маршрутам.

Проще говоря, турки торгуют с кем угодно, если это приносит им прибыль и обеспечивает государственные интересы, а громкая риторика тут глубоко вторична.

Отношения с нашей страной Турция всегда выстраивала на том же базисе и с дальним прицелом.

Запуск АЭС "Аккую" позволит закрыть сразу десять процентов в национальной генерации электричества, а если будет согласован проект АЭС "Синоп", то вдвое больше. Анкара с большим удовольствием согласовала проекты газопроводов "Турецкий" и "Голубой поток". Поступающий по ним метан обеспечивает не только до 40 процентов всего импорта, но и порядка 12 процентов государственного потребления. Приток российского голубого топлива позволил ввести в эксплуатацию крупнейшие подземные хранилища ("Силиври" и "Туз-Гелю"), что сразу сделало Турцию критически важным поставщиком в страны Южной и Восточной Европы. Ее вес на фоне энергетического кризиса внутри Европы только возрастает.

На переговорах с Владимиром Путиным турецкий лидер регулярно поднимает вопрос строительства второй ветки "Турецкого потока", но позиция Кремля тут проста. Построить можно: нужны рынки сбыта, найдете покупателей под долгосрочные контракты — протянем трубу.

И в этот момент на сцене появляются американцы, откровенно стремящиеся установить свою ресурсную монополию, и требуют прекратить сотрудничество с Россией. В теории, конечно, Турция могла бы резко сократить закупку российской нефти, но это, помимо моментального дефицита, привело бы к повышению зависимости от других поставщиков. Например, от стран Персидского залива, претендующих на громадные концессии по восстановлению нефтегазодобычи в Сирии. У Анкары тут свои обширные интересы, и попадать в зависимость от потенциальных конкурентов было бы опрометчиво.

В результате команда Реджепа Тайипа Эрдогана поступила максимально по-турецки.