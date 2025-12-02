https://ria.ru/20251202/trikolor-2059269687.html
"Триколор" достроит собственную земную станцию спутниковой связи в декабре
"Триколор" достроит собственную земную станцию спутниковой связи в декабре - РИА Новости, 02.12.2025
"Триколор" достроит собственную земную станцию спутниковой связи в декабре
Российский спутниковый оператор "Триколор" достроит собственную земную станцию связи (ЗССС) в текущем месяце, сообщает пресс-служба компании. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T17:00:00+03:00
2025-12-02T17:00:00+03:00
2025-12-02T17:00:00+03:00
россия
телевидение
триколор тв
технологии
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059267358_0:227:3133:1989_1920x0_80_0_0_7f8deba3bf188ab1fc20a7b5b3a7f0c3.jpg
https://ria.ru/20251105/kosmos-2053004466.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059267358_202:0:2933:2048_1920x0_80_0_0_59664be3a431a6eabc732c9082db9d10.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, телевидение, триколор тв, технологии
Россия, Телевидение, Триколор ТВ, Технологии, Наука
"Триколор" достроит собственную земную станцию спутниковой связи в декабре
"Триколор" закончит строительство станции спутниковой связи в декабре
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Российский спутниковый оператор "Триколор" достроит собственную земную станцию связи (ЗССС) в текущем месяце, сообщает пресс-служба компании.
Строительство ведется на неосвоенной земле, где отсутствует готовая инфраструктура.
Одна из ключевых задач строительства новой станции для компании — полный контроль над процессом формирования и передачи телевизионного сигнала, что обеспечит его надежность и защищенность от внешних помех.
В компании отметили, что запуск собственного телепорта — важнейший шаг в укреплении технологического суверенитета российского спутникового вещания. Общий объем инвестиций в строительство станции составил более 400 миллионов рублей.
Данная станция подъема сигнала обеспечит вещание всех спутниковых каналов, доступных на 56-м градусе, а их насчитывается порядка 300.
При строительстве телепорта были использованы последние технологические достижения в области организации спутникового вещания.
"Строительство объекта ведется уже более года и планируется к завершению совсем скоро — в декабре 2025 года. Для нас запуск собственного телепорта — стратегическое решение, которое позволяет экономить существенные средства на уcлуге uplink (соединение, по которому данные передаются от локального устройства или сети к более широкой сети или интернету – прим. ред.) и обеспечивает технологический суверенитет независимо от геополитической обстановки", — отметил директор по вещательным и информационным технологиям "Триколор" Денис Филипишен.