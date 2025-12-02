"Триколор" достроит собственную земную станцию спутниковой связи в декабре

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Российский спутниковый оператор "Триколор" достроит собственную земную станцию связи (ЗССС) в текущем месяце, сообщает пресс-служба компании.

Строительство ведется на неосвоенной земле, где отсутствует готовая инфраструктура.

Одна из ключевых задач строительства новой станции для компании — полный контроль над процессом формирования и передачи телевизионного сигнала, что обеспечит его надежность и защищенность от внешних помех.

В компании отметили, что запуск собственного телепорта — важнейший шаг в укреплении технологического суверенитета российского спутникового вещания. Общий объем инвестиций в строительство станции составил более 400 миллионов рублей.

Данная станция подъема сигнала обеспечит вещание всех спутниковых каналов, доступных на 56-м градусе, а их насчитывается порядка 300.

При строительстве телепорта были использованы последние технологические достижения в области организации спутникового вещания.