17:00 02.12.2025
"Триколор" достроит собственную земную станцию спутниковой связи в декабре
Российский спутниковый оператор "Триколор" достроит собственную земную станцию связи (ЗССС) в текущем месяце, сообщает пресс-служба компании.
россия, телевидение, триколор тв, технологии
Россия, Телевидение, Триколор ТВ, Технологии, Наука
"Триколор" достроит собственную земную станцию спутниковой связи в декабре

"Триколор" закончит строительство станции спутниковой связи в декабре

© Фото : пресс-служба "Триколор"Земная станция спутниковой связи
Земная станция спутниковой связи - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото : пресс-служба "Триколор"
Земная станция спутниковой связи. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Российский спутниковый оператор "Триколор" достроит собственную земную станцию связи (ЗССС) в текущем месяце, сообщает пресс-служба компании.
Строительство ведется на неосвоенной земле, где отсутствует готовая инфраструктура.
Одна из ключевых задач строительства новой станции для компании — полный контроль над процессом формирования и передачи телевизионного сигнала, что обеспечит его надежность и защищенность от внешних помех.
В компании отметили, что запуск собственного телепорта — важнейший шаг в укреплении технологического суверенитета российского спутникового вещания. Общий объем инвестиций в строительство станции составил более 400 миллионов рублей.
Данная станция подъема сигнала обеспечит вещание всех спутниковых каналов, доступных на 56-м градусе, а их насчитывается порядка 300.
При строительстве телепорта были использованы последние технологические достижения в области организации спутникового вещания.
"Строительство объекта ведется уже более года и планируется к завершению совсем скоро — в декабре 2025 года. Для нас запуск собственного телепорта — стратегическое решение, которое позволяет экономить существенные средства на уcлуге uplink (соединение, по которому данные передаются от локального устройства или сети к более широкой сети или интернету – прим. ред.) и обеспечивает технологический суверенитет независимо от геополитической обстановки", — отметил директор по вещательным и информационным технологиям "Триколор" Денис Филипишен.
Быстрые радиовсплески - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Загадка "быстрых радиовсплесков": нам посылают сигналы из глубокого космоса
5 ноября, 19:35
 
