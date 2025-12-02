https://ria.ru/20251202/tikhonov-2059335744.html
Тихонов разоблачил норвежцев после допуска россиян
Тихонов разоблачил норвежцев после допуска россиян - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Тихонов разоблачил норвежцев после допуска россиян
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, комментируя позицию Норвегии по допуску российских лыжников к участию в международных... РИА Новости Спорт, 02.12.2025
2025-12-02T19:14:00+03:00
2025-12-02T19:14:00+03:00
2025-12-02T20:03:00+03:00
лыжные гонки
спорт
спортивный арбитражный суд (cas)
александр тихонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/01/1842743387_0:0:2493:1403_1920x0_80_0_0_eecb590baa38fd3f87f71bca0c9be080.jpg
/20251202/soobschestvo-2059280977.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/01/1842743387_0:0:2493:1871_1920x0_80_0_0_2d47a01bfcbff9077107213d7c62a466.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, спортивный арбитражный суд (cas), александр тихонов
Лыжные гонки, Спорт, Спортивный арбитражный суд (CAS), Александр Тихонов
Тихонов разоблачил норвежцев после допуска россиян
Тихонов заявил, что норвежских лыжников надо исключить из гонок
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, комментируя позицию Норвегии по допуску российских лыжников к участию в международных соревнованиях, заявил РИА Новости, что норвежцев надо исключить из гонок.
Ранее президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Дюрхауг заявила, что норвежская сторона разочарована решением Спортивного арбитражного суда (CAS)
признать неправомерным недопуск российских спортсменов к соревнованиям под эгидой Международной федерации лыжных видов и сноуборда (FIS), но вынуждена учитывать его.
«
"Норвежцев надо исключить из лыжных гонок. Они и в биатлоне финишировали с соплями по десять метров, кругом слюни. Кошмар! Теперь вся Европа поняла, что у них нет шансов конкурировать с Россией. Мы теперь видим, что кроме коррупции они ничего не преследовали", - сказал Тихонов.
Во вторник CAS признал неправомерным решение FIS не допускать российских спортсменов до международных соревнований. В пресс-службе FIS сообщили РИА Новости, что федерация признает решение CAS и предлагает российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус.