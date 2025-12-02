Рейтинг@Mail.ru
Тихонов разоблачил норвежцев после допуска россиян - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
19:14 02.12.2025 (обновлено: 20:03 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/tikhonov-2059335744.html
Тихонов разоблачил норвежцев после допуска россиян
Тихонов разоблачил норвежцев после допуска россиян - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Тихонов разоблачил норвежцев после допуска россиян
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, комментируя позицию Норвегии по допуску российских лыжников к участию в международных... РИА Новости Спорт, 02.12.2025
2025-12-02T19:14:00+03:00
2025-12-02T20:03:00+03:00
лыжные гонки
спорт
спортивный арбитражный суд (cas)
александр тихонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/01/1842743387_0:0:2493:1403_1920x0_80_0_0_eecb590baa38fd3f87f71bca0c9be080.jpg
/20251202/soobschestvo-2059280977.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/01/1842743387_0:0:2493:1871_1920x0_80_0_0_2d47a01bfcbff9077107213d7c62a466.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, спортивный арбитражный суд (cas), александр тихонов
Лыжные гонки, Спорт, Спортивный арбитражный суд (CAS), Александр Тихонов
Тихонов разоблачил норвежцев после допуска россиян

Тихонов заявил, что норвежских лыжников надо исключить из гонок

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкОлимпиада-2022. Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт
Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов, комментируя позицию Норвегии по допуску российских лыжников к участию в международных соревнованиях, заявил РИА Новости, что норвежцев надо исключить из гонок.
Ранее президент Федерации лыжных видов спорта Норвегии Туве Дюрхауг заявила, что норвежская сторона разочарована решением Спортивного арбитражного суда (CAS) признать неправомерным недопуск российских спортсменов к соревнованиям под эгидой Международной федерации лыжных видов и сноуборда (FIS), но вынуждена учитывать его.
«
"Норвежцев надо исключить из лыжных гонок. Они и в биатлоне финишировали с соплями по десять метров, кругом слюни. Кошмар! Теперь вся Европа поняла, что у них нет шансов конкурировать с Россией. Мы теперь видим, что кроме коррупции они ничего не преследовали", - сказал Тихонов.
Во вторник CAS признал неправомерным решение FIS не допускать российских спортсменов до международных соревнований. В пресс-службе FIS сообщили РИА Новости, что федерация признает решение CAS и предлагает российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус.
Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
"Мы в шоке": в Норвегии отреагировали на решение CAS по российским лыжникам
Вчера, 17:08
 
Лыжные гонкиСпортСпортивный арбитражный суд (CAS)Александр Тихонов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Локомотив
    СКА
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Атлетико Мадрид
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фулхэм
    Манчестер Сити
    4
    5
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Байер
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Тоттенхэм
    2
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Барыс
    4
    1
  • Футбол
    03.12 21:00
    Атлетик Бильбао
    Реал Мадрид
  • Футбол
    03.12 22:30
    Арсенал
    Брентфорд
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала