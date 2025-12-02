https://ria.ru/20251202/svr-2059139453.html
Украинская ПВО не справляется с перехватом российских целей, заявили в СВР
Украинская ПВО не справляется с перехватом российских целей, заявили в СВР - РИА Новости, 02.12.2025
Украинская ПВО не справляется с перехватом российских целей, заявили в СВР
Находящиеся в распоряжении Украины мобильные группы ПВО и немногочисленные F-16 не справляются с перехватом российских воздушных целей, заявило пресс-бюро... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T11:08:00+03:00
2025-12-02T11:08:00+03:00
2025-12-02T11:13:00+03:00
в мире
украина
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964093727_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_81ec14a81135d5672e4f9445550e857e.jpg
https://ria.ru/20251202/svr-2059137465.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964093727_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_528de9125b7509daff07a6e78380928a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), f-16
В мире, Украина, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), F-16
Украинская ПВО не справляется с перехватом российских целей, заявили в СВР
СВР: ПВО и F-16 на Украине не справляются с перехватом российских целей