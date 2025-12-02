Рейтинг@Mail.ru
Украинская ПВО не справляется с перехватом российских целей, заявили в СВР - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:08 02.12.2025 (обновлено: 11:13 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/svr-2059139453.html
Украинская ПВО не справляется с перехватом российских целей, заявили в СВР
Украинская ПВО не справляется с перехватом российских целей, заявили в СВР - РИА Новости, 02.12.2025
Украинская ПВО не справляется с перехватом российских целей, заявили в СВР
Находящиеся в распоряжении Украины мобильные группы ПВО и немногочисленные F-16 не справляются с перехватом российских воздушных целей, заявило пресс-бюро... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T11:08:00+03:00
2025-12-02T11:13:00+03:00
в мире
украина
россия
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
f-16
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964093727_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_81ec14a81135d5672e4f9445550e857e.jpg
https://ria.ru/20251202/svr-2059137465.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/05/1964093727_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_528de9125b7509daff07a6e78380928a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), f-16
В мире, Украина, Россия, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), F-16
Украинская ПВО не справляется с перехватом российских целей, заявили в СВР

СВР: ПВО и F-16 на Украине не справляются с перехватом российских целей

© AP Photo / Efrem LukatskyИстребители F-16 ВВС Украины
Истребители F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребители F-16 ВВС Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Находящиеся в распоряжении Украины мобильные группы ПВО и немногочисленные F-16 не справляются с перехватом российских воздушных целей, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.
"Мобильные группы ПВО и немногочисленные F-16, находящиеся в распоряжении Украины, не справляются с перехватом российских воздушных целей.", - говорится в сообщении СВР.
Освоение же истребителей Mirage и другой техники требует времени и высокой квалификации, отмечают в СВР. "Вот для этого Киеву и понадобятся зарубежные ЧВК, оснащенные современным западным, прежде всего, французским вооружением", - добавили в пресс-бюро.
Французский военнослужащий во время учений НАТО на полигоне в Смардане, Румыния - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
В СВР предостерегли французские ЧВК от участия в конфликте на Украине
Вчера, 11:00
 
В миреУкраинаРоссияСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)F-16
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала