Журова: наши лыжники и сноубордисты могут физически не успеть на Олимпиаду

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Российские лыжники и сноубордисты могут физически не успеть на Олимпиаду в Милане из-за поздно принятого решения по допуску, сказала РИА Новости депутат Госдумы Светлана Журова.
Во вторник Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований.
"Это пока CAS обязал. Но FIS может же и опротестовать это, не выполнить. Или затянуть с решением, чтобы не успели на Олимпиаду. Федерация может лукавить сейчас. Все равно будет голосование на уровне исполкома федерации. А он пока голосовал всегда против нас. Посмотрим, готовы они идти против решения суда или нет. И вопрос, успеют ли спортсмены отобраться на Олимпиаду. Это как получилось с паралимпийцами. Их допустили с флагом и гимном. Но они не едут на Паралимпиаду, потому что решение приняли слишком поздно. Хотя сейчас у них появился шанс. Но надо делать визы, перед Новым годом все очень долго. Будут согласовывать списки еще месяц. Это все приведет к тому, что к Олимпиаде они физически не успеют. Дотянули до последнего", - сказала Журова.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, в том числе в квалификационных турнирах к Олимпийским и Паралимпийским играм в Италии, даже в качестве нейтральных атлетов. В ноябре CAS подтвердил получение апелляции с российской стороны.
"Думаю, сейчас не одна федерация будет обязана допустить наших спортсменов. Все, кто подавал иски в CAS, могут получить положительный ответ. Это выход для федераций. По политическим причинам они не могут допустить наших спортсменов. А тут решение CAS, они ни при чем. Есть оправдание допуска русских", - добавила депутат.