Рейтинг@Mail.ru
Журова: наши лыжники и сноубордисты могут физически не успеть на Олимпиаду - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
14:07 02.12.2025 (обновлено: 14:47 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/sport-2059199134.html
Журова: наши лыжники и сноубордисты могут физически не успеть на Олимпиаду
Журова: наши лыжники и сноубордисты могут физически не успеть на Олимпиаду - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Журова: наши лыжники и сноубордисты могут физически не успеть на Олимпиаду
Российские лыжники и сноубордисты могут физически не успеть на Олимпиаду в Милане из-за поздно принятого решения по допуску, сказала РИА Новости депутат Госдумы РИА Новости Спорт, 02.12.2025
2025-12-02T14:07:00+03:00
2025-12-02T14:47:00+03:00
спорт
спортивный арбитражный суд (cas)
светлана журова
госдума рф
лыжные гонки
лыжные виды спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011789866_0:0:3303:1858_1920x0_80_0_0_a20b040d1dbf1ca49eeb9c9019611b62.jpg
/20251202/bolshunov-2059132726.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/11/2011789866_213:0:2942:2047_1920x0_80_0_0_6e6c101ed8049f9699dfef2dc103d135.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, спортивный арбитражный суд (cas), светлана журова, госдума рф, лыжные виды спорта
Спорт, Спортивный арбитражный суд (CAS), Светлана Журова, Госдума РФ, Лыжные гонки, Лыжные виды спорта
Журова: наши лыжники и сноубордисты могут физически не успеть на Олимпиаду

Журова: российские лыжники и сноубордисты могут физически не успеть на Олимпиаду

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСветлана Журова
Светлана Журова - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Светлана Журова. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Российские лыжники и сноубордисты могут физически не успеть на Олимпиаду в Милане из-за поздно принятого решения по допуску, сказала РИА Новости депутат Госдумы Светлана Журова.
Во вторник Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований.
«
"Это пока CAS обязал. Но FIS может же и опротестовать это, не выполнить. Или затянуть с решением, чтобы не успели на Олимпиаду. Федерация может лукавить сейчас. Все равно будет голосование на уровне исполкома федерации. А он пока голосовал всегда против нас. Посмотрим, готовы они идти против решения суда или нет. И вопрос, успеют ли спортсмены отобраться на Олимпиаду. Это как получилось с паралимпийцами. Их допустили с флагом и гимном. Но они не едут на Паралимпиаду, потому что решение приняли слишком поздно. Хотя сейчас у них появился шанс. Но надо делать визы, перед Новым годом все очень долго. Будут согласовывать списки еще месяц. Это все приведет к тому, что к Олимпиаде они физически не успеют. Дотянули до последнего", - сказала Журова.
В октябре FIS оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, в том числе в квалификационных турнирах к Олимпийским и Паралимпийским играм в Италии, даже в качестве нейтральных атлетов. В ноябре CAS подтвердил получение апелляции с российской стороны.
«
"Думаю, сейчас не одна федерация будет обязана допустить наших спортсменов. Все, кто подавал иски в CAS, могут получить положительный ответ. Это выход для федераций. По политическим причинам они не могут допустить наших спортсменов. А тут решение CAS, они ни при чем. Есть оправдание допуска русских", - добавила депутат.
Лыжные гонки. Финал Кубка России. Мужчины. Свободный стиль - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Большунов заявил, что сожалеет из-за своего нападения на Бакурова
Вчера, 10:47
 
Лыжные гонкиСпортСпортивный арбитражный суд (CAS)Светлана ЖуроваГосдума РФЛыжные виды спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Локомотив
    СКА
    3
    4
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Атлетико Мадрид
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фулхэм
    Манчестер Сити
    4
    5
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Байер
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Тоттенхэм
    2
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сибирь
    Барыс
    4
    1
  • Футбол
    03.12 21:00
    Атлетик Бильбао
    Реал Мадрид
  • Футбол
    03.12 22:30
    Арсенал
    Брентфорд
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала