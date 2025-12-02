Спецоперация, 2 декабря: ВС России освободили Зеленый Гай и Доброполье

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" активными действиями освободили населенные пункты Зеленый Гай и Доброполье Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.

Всего ВСУ за сутки на разных направлениях СВО потеряли 1400 военнослужащих, следует из сводки министерства обороны России.

© Инфографика Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.12.2025 © Инфографика Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 02.12.2025

Волчанск и Красноармейск освобождены

Президент РФ Владимир Путин вечером 30 ноября посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где получил доклады, в том числе об освобождении Красноармейска в ДНР и Волчанска в Харьковской области, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Группировка войск "Север" завершила освобождение Волчанска, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

ВС РФ освободили Красноармейск в ДНР и продолжают уничтожение подразделений противника в Димитрове, сообщил Герасимов.

Объединенная группировка войск ВС РФ решает задачи по плану специальной военной операции, войска объединенной группировки наступают широким фронтом, заявил Герасимов в докладе президенту РФ.

Инициатива по всей линии боевого соприкосновения принадлежит ВС РФ, отметил Путин.

ВС РФ наносят удары по ВСУ

Российские военные продолжают ответные удары по объектам украинского ВПК и объектам ТЭК, обеспечивающим их работу, доложил Путину Герасимов.

ВС РФ наступают, ВСУ не выдерживают натиск

Путин заявил, что ВС РФ наращивают давление по всей линии фронта в зоне СВО.

Три населенных пункта перешли под контроль ВС РФ в ноябре в рамках создания полосы безопасности в Сумской и Харьковской областях, заявил в докладе президенту РФ начальник Генштаба ВС РФ.

Силы группировки "Запад" сосредоточили усилия на краснолиманском направлении и на левом берегу реки Старый Оскол, подчеркнул он. По его словам, численность окруженной группировки ВСУ в районе реки Старый Оскол составляет 15 батальонов.

Войска группировки "Днепр" окружили Степногорск в Запорожской области, заявил в докладе президенту РФ начальник Генерального штаба ВС РФ.

Он добавил, что ВСУ не могут уйти на юг по левому берегу реки Оскол у Купянска из-за плотной обороны ВС РФ.

Силы группировки "Запад" вошли в город Красный Лиман, доложил президенту России Герасимов.

Продолжаются уличные бои в Дробышево и Яровой на краснолиманском направлении, ВС РФ ведут уличные бои в Северске и расширяют зону контроля, освобождают ежедневно более 100 зданий, кроме того, под контроль ВС РФ перешли более 30% зданий в Константиновке, отметил Герасимов.

Идет поиск и уничтожение мелких групп ВСУ, пытающихся укрыться в Красноармейске, заявил командующий войсками группировки "Центр" Валерий Солодчук.

ВСУ безуспешно сопротивляются ВС РФ

ВСУ продолжают безуспешные попытки деблокировать свои группировки на купянском и красноармейском направлениях, заявил Герасимов в докладе.

Вооруженные силы Российской Федерации продолжат ведение активных наступательных действий с целью полного освобождения Донбасса, отметил он.

ВС РФ продолжают сжимать кольцо для ликвидации заблокированной группировки ВСУ на левом берегу реки Старый Оскол, добавил Герасимов.

Группировка войск "Восток" расширяет зону контроля на территории Днепропетровской и Запорожской областей, войска Вооруженных сил РФ наступают на запорожском направлении, отметил Герасимов.

Темпы наступления ВС РФ впечатляют

Темпы наступления группировки "Восток" на запорожском направлении впечатляют, отметил Путин в понедельник на совещании с командующими группировок "Центр" и "Восток" и начальником Генштаба.

ВС РФ за последние дни установили контроль над несколькими крупными населенными пунктами, которые имеют значение для дальнейшего освобождения еще занятой противником территории, заявил Путин.

Командующим группировок войск необходимо продолжить выполнение задач в строгом соответствии с замыслом спецоперации, подчеркнул президент.

Группировка войск "Центр" продолжает вести наступательные действия на всех направлениях, доложил президенту России Солодчук.

Южная часть Димитрова полностью освобождена, в северной части города заблокирована группировка ВСУ численностью от 1,5 до 2 тысяч человек, сказал Солодчук в докладе.

Российские военные продолжают развивать наступление в направлении Новопавловки, отметил Солодчук. Он добавил, что все задачи, стоящие перед частями группировки, будут выполнены.

Наступление ВС РФ идет на всех направлениях СВО

Наступление ВС РФ идет на всех направлениях, Вооруженные силы РФ уверенно удерживают инициативу в зоне СВО, заявил Путин.

По его словам, противник не в состоянии должным образом реагировать на действия ВС РФ.

Успехи в Красноармейске обеспечат ВС РФ поступательное решение всех задач, поставленных при начале СВО, подчеркнул Путин.

Уничтожение формирований противника на левом берегу реки Оскол идет планомерно, добавил он.

Путин отметил эффективные действия группировки "Центр" по освобождению Красноармейска.

Темпы группировки "Восток", действующей на запорожском направлении, впечатляют, отметил Путин. Он также отметил успехи штурмовых подразделений группировки "Восток", действующих на запорожском направлении. Войска группировки "Восток" продвигаются темпом, который гарантирует выполнение всех задач, стоящих перед Россией, подчеркнул он.

Группировка "Восток" активно продвигается на юге Днепропетровской, востоке Запорожской областей, заявил командующий группировкой Андрей Иванаев в докладе президенту России.

ВСУ не дают своим солдатам сдаваться в плен

Группировка войск "Центр" создает условия для сдачи украинских военных в плен, но тем запрещают сдаваться в плен под угрозой расстрела и расправы над родными, доложил Солодчук президенту РФ.

Зафиксированы факты уничтожения украинскими дронами солдат ВСУ, выходящих на позиции ВС РФ с поднятыми руками, сообщил командующий войсками группировки "Центр".

ВС РФ должны быть полностью обеспечены

Военнослужащие ВС РФ зимой должны быть обеспечены всем необходимым, заявил Путин и поручил министерству обороны России и Генеральному штабу подумать о снабжении военнослужащих всем необходимым в зимний период.

Нацбатальоны ВСУ не хотят воевать

Националистические батальоны ВСУ отказываются от задачи по деблокированию Красноармейска, заявил Солодчук в докладе президенту РФ.

Преступный киевский режим

Путин назвал руководство Украины вороватой хунтой, захватившей власть в Киеве, а действия Киева, бросающего солдат на убой, трагедией украинского народа.

Он назвал конфликт на Украине трагедией украинского народа.

Вооруженные силы Украины пытались деблокировать Красноармейск в ДНР, не считаясь с потерями, бросали солдат на убой, подчеркнул президент России.

Кроме неонацистских батальонов, украинская армия "рабоче-крестьянская", простого солдата им не жалко, заявил Путин.

Лесополосы усыпаны трупами украинских солдат, которых отправляли на деблокирование Красноармейска, сообщил командующий группировки "Центр".

Возможное окончание конфликта на Украине

Европа сделала слишком большую ставку на противостояние с Россией и поддержку Киева, возможное прекращение конфликта создаст огромное количество вопросов внутри самой Европы, которой не удалось нанести поражение РФ, считает директор по научной работе Международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

Европа мешает урегулированию конфликта

Россия и США уже давно достигли бы мирного урегулирования конфликта на Украине, если бы Европа не вмешивалась в процесс, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на анонимного французского чиновника.

Великобритания препятствует достижению мира на Украине, Лондон активно подталкивает европейские страны к конфронтации с Москвой, втягивая их в военный конфликт, поделился своим мнением с РИА Новости турецкий эксперт по внешнеполитическим вопросам Исмаил Юнус Девран.

Париж не оставляет попыток торпедировать процесс урегулирования на Украине, заявили газете "Известия" в посольстве РФ во Франции.

СВР уполномочена заявить

Франция продолжает искать варианты прямого участия в украинском конфликте, заявило пресс-бюро Службы внешней разведки России.

В СВР России добавили, что французские частные военные компании в случае непосредственного участия в боевых действиях на Украине станут первоочередной законной целью российских Вооружённых сил.

Находящиеся в рас поряжении Украины мобильные группы ПВО и немногочисленные F-16 не справляются с перехватом российских воздушных целей, подчеркнули в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

Россия против размещения войск НАТО на Украине

Россия выступает против желания Украины размещать на своей территории войска НАТО, поскольку это будет представлять опасность для РФ, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ, который провел Sputnik India.

Переговоры с Уиткоффом

Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, гендиректор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев и спецпосланник президента США Стив Уиткофф выехали из московского аэропорта "Внуково", передает корреспондент РИА Новости.

Кроме Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера и переводчика в американской делегации на переговорах в Кремле больше никого не будет, отметил Песков.

Активы РФ

В Кремле согласны с позицией главы МИД Бельгии Максимом Прево о необходимости отказаться от идеи конфискации российских активов, она напоминает большую авантюру, заявил Песков.

Перспективы позиции Прево о необходимости отказа от идеи конфискации активов РФ не внушают оптимизма, хотя в Кремле это видение разделяют, добавил Песков.

Еврокомиссия в своем предложении по кредиту Киеву предусмотрит механизм по возвращению Центробанку России его активов, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Паула Пиньо.

