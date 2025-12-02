Рейтинг@Mail.ru
При эвакуации мирных жителей из Волчанска погиб боец, сообщил замкомандир
Специальная военная операция на Украине
 
05:10 02.12.2025
При эвакуации мирных жителей из Волчанска погиб боец, сообщил замкомандира
Один российский военнослужащий группировки войск "Север", который участвовал в эвакуации мирных жителей Волчанска в Харьковской области, погиб, сообщил... РИА Новости, 02.12.2025
специальная военная операция на украине
волчанск
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
волчанск
харьковская область
волчанск, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
При эвакуации мирных жителей из Волчанска погиб боец, сообщил замкомандира

Российский боец погиб при эвакуации мирных жителей из Волчанска

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Один российский военнослужащий группировки войск "Север", который участвовал в эвакуации мирных жителей Волчанска в Харьковской области, погиб, сообщил заместитель командира батальона по военно-политической работе с позывным "Григорьевич"
Ранее Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие группировки войск "Север" эвакуировали семерых мирных жителей из Волчанска.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
ВС России уничтожили пункт временного размещения ВСУ с десятью боевиками
По словам "Григорьевича", "фашисты не давали вывести мирное население", хотя с их дронов видно, что идут мирные граждане.
"Во время эвакуации один военнослужащий наш погиб. Ценой своей жизни спас мирных жителей. Печально, но это факт, мы на войне", - сказал "Григорьевич" в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.
Он уточнил, что сейчас российские бойцы зачищают каждый подвал в городе.
"Но уже все, Волчанск наш", - добавил "Григорьевич".
Боевая работа расчета РСЗО Ураган в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Над Гуляйполем раскидали листовки, сообщающие ВСУ, что город блокирован
Специальная военная операция на УкраинеВолчанскХарьковская областьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
