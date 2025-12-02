https://ria.ru/20251202/spetsoperatsiya-2059089873.html
При эвакуации мирных жителей из Волчанска погиб боец, сообщил замкомандира
При эвакуации мирных жителей из Волчанска погиб боец, сообщил замкомандира - РИА Новости, 02.12.2025
При эвакуации мирных жителей из Волчанска погиб боец, сообщил замкомандира
Один российский военнослужащий группировки войск "Север", который участвовал в эвакуации мирных жителей Волчанска в Харьковской области, погиб, сообщил... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T05:10:00+03:00
2025-12-02T05:10:00+03:00
2025-12-02T05:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
волчанск
харьковская область
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058642915_0:141:3076:1871_1920x0_80_0_0_c7c3233395a008761f499afb9971baf9.jpg
https://ria.ru/20251202/spetsoperatsiya-2059089699.html
https://ria.ru/20251202/spetsoperatsiya-2059089420.html
волчанск
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058642915_85:0:2817:2048_1920x0_80_0_0_4bf3153a8d166652c3fab6361c1596c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волчанск, харьковская область, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Волчанск, Харьковская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
При эвакуации мирных жителей из Волчанска погиб боец, сообщил замкомандира
Российский боец погиб при эвакуации мирных жителей из Волчанска
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Один российский военнослужащий группировки войск "Север", который участвовал в эвакуации мирных жителей Волчанска в Харьковской области, погиб, сообщил заместитель командира батальона по военно-политической работе с позывным "Григорьевич"
Ранее Минобороны РФ
сообщило, что военнослужащие группировки войск "Север" эвакуировали семерых мирных жителей из Волчанска
.
По словам "Григорьевича", "фашисты не давали вывести мирное население", хотя с их дронов видно, что идут мирные граждане.
"Во время эвакуации один военнослужащий наш погиб. Ценой своей жизни спас мирных жителей. Печально, но это факт, мы на войне", - сказал "Григорьевич" в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.
Он уточнил, что сейчас российские бойцы зачищают каждый подвал в городе.
"Но уже все, Волчанск наш", - добавил "Григорьевич".