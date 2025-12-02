При эвакуации мирных жителей из Волчанска погиб боец, сообщил замкомандира

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Один российский военнослужащий группировки войск "Север", который участвовал в эвакуации мирных жителей Волчанска в Харьковской области, погиб, сообщил заместитель командира батальона по военно-политической работе с позывным "Григорьевич"

Ранее Минобороны РФ сообщило, что военнослужащие группировки войск "Север" эвакуировали семерых мирных жителей из Волчанска

По словам "Григорьевича", "фашисты не давали вывести мирное население", хотя с их дронов видно, что идут мирные граждане.

"Во время эвакуации один военнослужащий наш погиб. Ценой своей жизни спас мирных жителей. Печально, но это факт, мы на войне", - сказал "Григорьевич" в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.

Он уточнил, что сейчас российские бойцы зачищают каждый подвал в городе.