В Совфеде предложили включать в "черные списки" авиакомпаний за хулиганство

МОСКВА, 2 дек – РИА Новости. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов предложил включать в "черные списки" авиакомпаний за мелкое хулиганство, нецензурную брань, порчу чужого имущества, поправки в Воздушный кодекс РФ направляются на отзыв в правительство.

"Для обеспечения безопасности других пассажиров и полета в целом предлагается расширить перечень составов правонарушений, по которым возможен односторонний отказ в заключении договора воздушной перевозки, административными правонарушениями, предусмотренными статьей 20.1 (мелкое хулиганство) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях", - говорится в проекте. Документ есть в распоряжении РИА Новости.

Под мелким хулиганством понимается нарушение общественного· порядка, сопровождающееся нецензурной бранью, оскорбительным приставанием к гражданам, уничтожением или повреждением чужого имущества, отмечается в пояснительной записке. "С учетом особенностей воздушной перевозки пассажиров (ограниченного пространства, продолжительности полета) совершение даже мелкого хулиганства способно нанести вред эмоциональному состоянию пассажиров и безопасности полета в целом", - пояснил сенатор.

Кроме того, совершение указанных правонарушений может привести к значительным издержкам перевозчика, связанным с необходимостью аварийного приземления воздушного судна, добавил он.

"Исходя из правоприменительной практики, не все ситуации, связанные с деструктивным поведением пассажиров на борту воздушного судна, попадают под квалификацию статьи 11.17 КоАП РФ (Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте)", - говорится в документе.

Так, например, действия пассажиров, "находящихся в состоянии алкогольного опьянения, которые используют ненормативную лексику, угрожают экипажу проблемами по работе, проявляют агрессивное поведение и попытки устроить драку на бору воздушного судна, квалифицируют по статье 20.1 КоАП РФ, что не дает оснований включать таких пассажиров в "список нарушителей".

Законопроектом предлагается новый механизм защиты - односторонний отказ авиаперевозчика от заключения договора с лицом, совершившим административное правонарушение, предусмотренное статьей 20.1 КоАП РФ, говорится в проекте.

Кроме того, Кутепов предложил включать в "черный список" авиакомпаний нарушителей, которым назначен в виде наказания судебный штраф.

"В законопроекте предлагается устранить правовой пробел, предусмотрев право перевозчика включать в "черный список нарушителей, которым назначено наказание в виде судебного штрафа (статья 25.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации)", - отмечается в проекте.