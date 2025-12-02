Рейтинг@Mail.ru
ВТБ и Минюст России подписали соглашение о сотрудничестве
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
12:26 02.12.2025 (обновлено: 14:24 02.12.2025)
ВТБ и Минюст России подписали соглашение о сотрудничестве
ВТБ и Минюст России подписали соглашение о сотрудничестве - РИА Новости, 02.12.2025
ВТБ и Минюст России подписали соглашение о сотрудничестве
Банк ВТБ и министерство юстиции РФ заключили соглашение о сотрудничестве, которое, в том числе, предусматривает совместную реализацию проектов по цифровой... РИА Новости, 02.12.2025
россия
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
россия
россия
Россия, Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
ВТБ и Минюст России подписали соглашение о сотрудничестве

ВТБ и Минюст будут реализовывать проекты цифровой трансформации ведомства

Здание Минюста РФ
Здание Минюста РФ - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Здание Минюста РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Банк ВТБ и министерство юстиции РФ заключили соглашение о сотрудничестве, которое, в том числе, предусматривает совместную реализацию проектов по цифровой трансформации деятельности ведомства, сообщает банк.
Документ подписали в ходе Инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" президент – председатель правления банка Андрей Костин и министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
ВТБ определил ключевые тренды банковских программ лояльности
28 ноября, 11:32
Соглашение также направлено на развитие информационного взаимодействия между банком и министерством с использованием защищенных каналов связи, оказание консультационной, правовой поддержки в целях предотвращения противоправных действий и защиты интересов клиентов. Банк планирует совершенствовать услуги и сервисы для личного состава органов юстиции, в том числе, в рамках зарплатных проектов, пенсионного обслуживания ветеранов ведомства.
"ВТБ как универсальный финансовый партнер обладает богатым опытом и компетенциями не только в банковской, но и в технологической сфере. Мы видим значительный потенциал для синергии в рамках нашего сотрудничества как в повышении доступности и удобства финансовых сервисов для сотрудников, так и росте эффективности государственных сервисов", – приводятся в сообщении слова Костина.
 
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"Россия
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
