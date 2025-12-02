ВТБ и Минюст России подписали соглашение о сотрудничестве

Соглашение также направлено на развитие информационного взаимодействия между банком и министерством с использованием защищенных каналов связи, оказание консультационной, правовой поддержки в целях предотвращения противоправных действий и защиты интересов клиентов. Банк планирует совершенствовать услуги и сервисы для личного состава органов юстиции, в том числе, в рамках зарплатных проектов, пенсионного обслуживания ветеранов ведомства.

"ВТБ как универсальный финансовый партнер обладает богатым опытом и компетенциями не только в банковской, но и в технологической сфере. Мы видим значительный потенциал для синергии в рамках нашего сотрудничества как в повышении доступности и удобства финансовых сервисов для сотрудников, так и росте эффективности государственных сервисов", – приводятся в сообщении слова Костина.