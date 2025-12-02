https://ria.ru/20251202/soglashenie-2059166102.html
ВТБ и Минюст России подписали соглашение о сотрудничестве
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Банк ВТБ и министерство юстиции РФ заключили соглашение о сотрудничестве, которое, в том числе, предусматривает совместную реализацию проектов по цифровой трансформации деятельности ведомства, сообщает банк.
Документ подписали в ходе Инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" президент – председатель правления банка Андрей Костин и министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
Соглашение также направлено на развитие информационного взаимодействия между банком и министерством с использованием защищенных каналов связи, оказание консультационной, правовой поддержки в целях предотвращения противоправных действий и защиты интересов клиентов. Банк планирует совершенствовать услуги и сервисы для личного состава органов юстиции, в том числе, в рамках зарплатных проектов, пенсионного обслуживания ветеранов ведомства.
"ВТБ как универсальный финансовый партнер обладает богатым опытом и компетенциями не только в банковской, но и в технологической сфере. Мы видим значительный потенциал для синергии в рамках нашего сотрудничества как в повышении доступности и удобства финансовых сервисов для сотрудников, так и росте эффективности государственных сервисов", – приводятся в сообщении слова Костина.