https://ria.ru/20251202/siluanovyj-2059241386.html
Силуанов заявил о хорошем спросе на юаневые облигации Минфина
Силуанов заявил о хорошем спросе на юаневые облигации Минфина - РИА Новости, 02.12.2025
Силуанов заявил о хорошем спросе на юаневые облигации Минфина
Спрос на размещаемые Минфином РФ юаневые облигации хороший, "выше ожиданий", выпуск удался, заявил министр финансов Антон Силуанов на инвестиционном форуме ВТБ... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T15:26:00+03:00
2025-12-02T15:26:00+03:00
2025-12-02T17:13:00+03:00
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
россия
антон силуанов
министерство финансов рф (минфин россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059240683_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_dfefc2702cdf29e09c78532a4f0e03b0.jpg
https://ria.ru/20251015/zagolovki-2048442054.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059240683_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_7053ffbea48c18145ff3cd22993db931.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Россия, Антон Силуанов, Министерство финансов РФ (Минфин России)
Силуанов заявил о хорошем спросе на юаневые облигации Минфина
Силуанов заявил о хорошем, выше ожиданий, спросе на юаневые облигации Минфина