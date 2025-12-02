Рейтинг@Mail.ru
Силуанов заявил о хорошем спросе на юаневые облигации Минфина
15:26 02.12.2025 (обновлено: 17:13 02.12.2025)
Силуанов заявил о хорошем спросе на юаневые облигации Минфина
Силуанов заявил о хорошем спросе на юаневые облигации Минфина
Спрос на размещаемые Минфином РФ юаневые облигации хороший, "выше ожиданий", выпуск удался, заявил министр финансов Антон Силуанов на инвестиционном форуме ВТБ... РИА Новости, 02.12.2025
Силуанов заявил о хорошем спросе на юаневые облигации Минфина

Силуанов заявил о хорошем, выше ожиданий, спросе на юаневые облигации Минфина

Министр финансов РФ Антон Силуанов на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" в Москве. 2 декабря 2025
Министр финансов РФ Антон Силуанов на инвестиционном форуме ВТБ Россия зовет! в Москве. 2 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Министр финансов РФ Антон Силуанов на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" в Москве. 2 декабря 2025
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Спрос на размещаемые Минфином РФ юаневые облигации хороший, "выше ожиданий", выпуск удался, заявил министр финансов Антон Силуанов на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".
"Заявки уже все, прекратили принимать. Три часа. Видим хороший спрос, выше даже наших ожиданий. В основном спрос был на среднесрочные трех с небольшим летние бумаги. Чуть меньше семи с половиной летние. Выпуск, можно сказать удался" , - сказал он.
Минфин РФ во вторник начал размещение так называемых панда-бондов – облигаций, номинированных в юанях. Инвесторам предлагаются два выпуска с погашением в феврале 2029 года и в июне 2033 года.
Это первое размещение ОФЗ в юанях, хотя Минфин планировал выпуск таких бумаг уже в течение последних нескольких лет.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Индия начала оплачивать российскую нефть в юанях
15 октября, 17:04
 
