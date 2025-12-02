https://ria.ru/20251202/shvetsiya--2059284962.html
Швеция не рекомендует бойкотировать турниры на фоне решения CAS по России
Швеция не рекомендует бойкотировать турниры на фоне решения CAS по России - РИА Новости Спорт, 02.12.2025
Швеция не рекомендует бойкотировать турниры на фоне решения CAS по России
Генеральный секретарь Шведской лыжной федерации Пернилла Бунде заявила, что организация не рекомендует спортсменам бойкотировать турниры после вердикта... РИА Новости Спорт, 02.12.2025
2025-12-02T17:18:00+03:00
2025-12-02T17:18:00+03:00
2025-12-02T17:18:00+03:00
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Генеральный секретарь Шведской лыжной федерации Пернилла Бунде заявила, что организация не рекомендует спортсменам бойкотировать турниры после вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) признать неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований.
В октябре международная федерация оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, в том числе в квалификационных турнирах к Олимпийским и Паралимпийским играм в Италии, даже в качестве нейтральных атлетов. В ноябре CAS подтвердил получение апелляции от российской стороны.
«
"Мы уже говорили о том, что не верим в эффективность бойкота", - цитирует Бунде Expressen.
На вопрос о возможных бойкотах со стороны отдельных спортсменов Бунде ответила: "Это сложный вопрос. И мы не можем управлять каждым отдельным человеком. Но бойкот - это не то, что мы рекомендуем".