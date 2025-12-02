Швеция не рекомендует бойкотировать турниры на фоне решения CAS по России

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Генеральный секретарь Шведской лыжной федерации Пернилла Бунде заявила, что организация не рекомендует спортсменам бойкотировать турниры после вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) признать неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований.

В октябре международная федерация оставила в силе запрет на участие российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях, в том числе в квалификационных турнирах к Олимпийским и Паралимпийским играм в Италии, даже в качестве нейтральных атлетов. В ноябре CAS подтвердил получение апелляции от российской стороны.

« "Мы уже говорили о том, что не верим в эффективность бойкота", - цитирует Бунде Expressen.