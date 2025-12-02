https://ria.ru/20251202/shvetsija-2059128058.html
Швеция в преддверии зимы выделила Украине 116 миллионов долларов
Швеция в преддверии зимы выделила Украине 116 миллионов долларов - РИА Новости, 02.12.2025
Швеция в преддверии зимы выделила Украине 116 миллионов долларов
Швеция выделяет 116 миллионов долларов на удовлетворение потребностей Украины в преддверии зимы, сообщило во вторник министерство иностранных дел королевства. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T10:32:00+03:00
2025-12-02T10:32:00+03:00
2025-12-02T10:32:00+03:00
в мире
украина
швеция
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699912_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55a80c20c7893e09a16ac5b0e32481b4.jpg
украина
швеция
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/18/1602699912_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_57a69c19a572a745b585db890d88476b.jpg
в мире, украина, швеция, верховная рада украины
В мире, Украина, Швеция, Верховная Рада Украины
Швеция в преддверии зимы выделила Украине 116 миллионов долларов
Швеция выделила $116 млн на удовлетворение потребностей Украины перед зимой
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости.
Швеция выделяет 116 миллионов долларов на удовлетворение потребностей Украины в преддверии зимы, сообщило во вторник министерство иностранных дел
королевства.
"Пакет помощи составляет в общей сложности 1,1 миллиарда крон (около 116 миллионов долларов - ред.)", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, новый пакет помощи направлен на удовлетворение потребностей Украины
в преддверии зимы, в частности, в энергоснабжении, ремонте и восстановлении инфраструктуры, а также в здравоохранении.
В начале ноября украинское издание "Экономическая правда" сообщило со ссылкой на представителя правительства, что Украина за несколько дней потеряла 1 гигаватт электрической генерации, отключения света могут длиться более 12 часов.
Ранее глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что предстоящей зимой на Украине ожидаются отключения газа из-за отсутствия запасов, а температура в квартирах будет достигать 12-14 градусов тепла.
Депутат Верховной рады
Михаил Бондар 22 октября заявил, что Украина может столкнуться с нехваткой газа уже в декабре-январе, по его словам, отопительный сезон на Украине находится под большим вопросом, власти к нему оказались не готовы.