Швеция в преддверии зимы выделила Украине 116 миллионов долларов

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Швеция выделяет 116 миллионов долларов на удовлетворение потребностей Украины в преддверии зимы, сообщило во вторник Швеция выделяет 116 миллионов долларов на удовлетворение потребностей Украины в преддверии зимы, сообщило во вторник министерство иностранных дел королевства.

"Пакет помощи составляет в общей сложности 1,1 миллиарда крон (около 116 миллионов долларов - ред.)", - говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, новый пакет помощи направлен на удовлетворение потребностей Украины в преддверии зимы, в частности, в энергоснабжении, ремонте и восстановлении инфраструктуры, а также в здравоохранении.

В начале ноября украинское издание "Экономическая правда" сообщило со ссылкой на представителя правительства, что Украина за несколько дней потеряла 1 гигаватт электрической генерации, отключения света могут длиться более 12 часов.

Ранее глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что предстоящей зимой на Украине ожидаются отключения газа из-за отсутствия запасов, а температура в квартирах будет достигать 12-14 градусов тепла.