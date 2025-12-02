Рейтинг@Mail.ru
Швеция в преддверии зимы выделила Украине 116 миллионов долларов
10:32 02.12.2025
Швеция в преддверии зимы выделила Украине 116 миллионов долларов
Швеция в преддверии зимы выделила Украине 116 миллионов долларов - РИА Новости, 02.12.2025
Швеция в преддверии зимы выделила Украине 116 миллионов долларов
Швеция выделяет 116 миллионов долларов на удовлетворение потребностей Украины в преддверии зимы, сообщило во вторник министерство иностранных дел королевства. РИА Новости, 02.12.2025
РИА Новости
2025
РИА Новости
РИА Новости
РИА Новости
Швеция в преддверии зимы выделила Украине 116 миллионов долларов

© РИА Новости / Виталий Белоусов
Флаги Швеции и Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Швеция выделяет 116 миллионов долларов на удовлетворение потребностей Украины в преддверии зимы, сообщило во вторник министерство иностранных дел королевства.
"Пакет помощи составляет в общей сложности 1,1 миллиарда крон (около 116 миллионов долларов - ред.)", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, новый пакет помощи направлен на удовлетворение потребностей Украины в преддверии зимы, в частности, в энергоснабжении, ремонте и восстановлении инфраструктуры, а также в здравоохранении.
В начале ноября украинское издание "Экономическая правда" сообщило со ссылкой на представителя правительства, что Украина за несколько дней потеряла 1 гигаватт электрической генерации, отключения света могут длиться более 12 часов.
Ранее глава украинского союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко заявил, что предстоящей зимой на Украине ожидаются отключения газа из-за отсутствия запасов, а температура в квартирах будет достигать 12-14 градусов тепла.
Депутат Верховной рады Михаил Бондар 22 октября заявил, что Украина может столкнуться с нехваткой газа уже в декабре-январе, по его словам, отопительный сезон на Украине находится под большим вопросом, власти к нему оказались не готовы.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
