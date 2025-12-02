Рейтинг@Mail.ru
Россия поддерживает расширение сельхозппоставок с КНР, заявил Решетников
17:27 02.12.2025 (обновлено: 17:42 02.12.2025)
Россия поддерживает расширение сельхозппоставок с КНР, заявил Решетников
экономика, россия, китай, москва, максим решетников
Министр экономического развития РФ Максим Решетников на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" в Москве. 2 декабря 2025
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Россия поддерживает расширение взаимных поставок сельхозпродукции с Китаем, но обеспокоена ростом фальсификата под российские товары в Поднебесной, сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.
"Мы поддерживаем расширение взаимных поставок сельскохозяйственной продукции, из России в Китай. Мы видим, что на китайском рынке российская продукция пользуется большим спросом. Есть, правда, проблемы, связанные с подделкой под российскую продукцию продукции других стран, то есть такой премиальный сегмент", - сказал Решетников на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!".
Он добавил, что Москва заинтересована в наличии нормальной складской и товаропроводящей сети, готова всячески содействовать таким проектам.
Россия и Китай обсудили расширение поставок сельхозпродукции
