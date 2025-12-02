https://ria.ru/20251202/selkhozproduktsiya-2059289009.html
Россия поддерживает расширение сельхозппоставок с КНР, заявил Решетников
Россия поддерживает расширение сельхозппоставок с КНР, заявил Решетников - РИА Новости, 02.12.2025
Россия поддерживает расширение сельхозппоставок с КНР, заявил Решетников
Россия поддерживает расширение взаимных поставок сельхозпродукции с Китаем, но обеспокоена ростом фальсификата под российские товары в Поднебесной, сказал... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T17:27:00+03:00
2025-12-02T17:27:00+03:00
2025-12-02T17:42:00+03:00
Россия поддерживает расширение сельхозппоставок с КНР, заявил Решетников
Решетников: РФ поддерживает расширение взаимных поставок сельхозпродукции с КНР