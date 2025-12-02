Многодетная мать угнала самолет ради побега из страны, погубив своих детей

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Для пассажиров рейса Иркутск — Курган — Ленинград день начинался обыденно. Мало кто мог представить, что всего через несколько часов авиалайнер Ту-154 превратится в арену отчаянной драмы, которая потрясет всю страну.

Позже очевидцы будут вспоминать, как многодетная семья — мать и десять ее детей вдруг превратились в заложников собственной мечты о свободе, а затем и в участников трагедии, название которой на долгие годы станет частью отечественной истории: дело "Семи Симеонов".

Семья Овечкиных

Семью Овечкиных в Иркутске знали как обычных сибиряков, которые живут на подсобном хозяйстве, много работают и пытаются поставить на ноги десятерых детей. Отец трудился слесарем, но ушел из жизни рано: алкоголь и тяжелые бытовые условия сломали его здоровье. После его смерти Нинель Сергеевна осталась одна.

© Depositphotos.com / silian Употребление алкоголя © Depositphotos.com / silian Употребление алкоголя

Она была женщиной властной, сильной и жесткой. Соседи вспоминали, что в доме царил культ мужчин. Сыновья "шли вперед", дочери оставались в тени. Органы опеки, которые общались с семьей, часто давали противоположные характеристики: то писали о трудолюбивых и заботливых детях, то отмечали, что они спорят с педагогами и пропускают занятия.

Нинель работала продавцом в винно-водочном отделе и, как многие в те годы, подрабатывала тем, что доставала дефицитные товары. Формально это считалось нарушением закона — даже успели открыть уголовное дело, но вскоре закрыли: статус "матери-героини" помог.

Музыка — билет в новую жизнь

В начале 1980-х семья создала ансамбль "Семь Симеонов". Семь братьев — от 20-летнего Василия до трехлетнего Сережи — выступали с джазом, необычным для советской провинции. На них обращали внимание, о них писали, их приглашали на концерты.

© Петр Малиновский Семейный джазовый самодеятельный ансамбль "Семь Симеонов" семьи Овечкиных из Иркутска. Нинель Сергеевна Овечкина (мать) дает интервью во время концерта © Петр Малиновский Семейный джазовый самодеятельный ансамбль "Семь Симеонов" семьи Овечкиных из Иркутска. Нинель Сергеевна Овечкина (мать) дает интервью во время концерта

После выступления на фестивале молодежи в Москве о группе даже сняли фильм. На экране выглядело все торжественно: крестьянская семья, талантливые дети, возможность реализоваться благодаря помощи государства. Но семья не просто хотела выступать — она хотела получить квартиру, новые инструменты, стабильный заработок.

Поворотным моментом стала поездка в Японию в 1987 году. Они вернулись домой с дорогой техникой, которую удалось с выгодой продать в СССР, и впервые всерьез заговорили о том, что могли бы жить иначе — там, где чище, богаче, свободнее. По версии следствия, именно в это время семья замыслила сбежать из Советского Союза.

© AP Photo / Sadayuki Mikami Покупатели на аллее Амейоко, Токио, 1988 год © AP Photo / Sadayuki Mikami Покупатели на аллее Амейоко, Токио, 1988 год

Рождение безумного плана

Задумка о побеге сначала была фантазией, но в феврале 1988 года она начала превращаться в реальный план. Семья обсуждала его на совете, и Нинель поддержала детей.

Старшие братья — Василий, Дмитрий, Олег и Игорь — взяли на себя организацию. Они достали ружья у соседей и знакомых, изготовили обрезы, а через токарей — корпусы для самодельных гранат, представив их как детали для музыкальных инструментов.

Контрабас стал ключевым элементом операции. С его помощью они собирались пронести оружие. Дважды братья специально летали с ним в Москву и Ленинград, чтобы проверить досмотр. Обнаружив, что инструмент слишком большой для рентгена, они встроили внутрь него оружие и взрывчатку.

Дом стремительно пустел: ковры, техника, радиоприемники — все продавалось. Им нужны были деньги, а от лишних вещей они избавлялись сознательно: в "новой жизни" все можно будет купить заново.

"Куда угодно, только не в Финляндию"

Утром 8 марта семья приехала в аэропорт. На руках у них были музыкальные инструменты, дети держались вместе, а пассажиры видели в них обычных артистов. После промежуточной посадки в Кургане началось главное "действо".

Бортпроводница получила записку:

"Экипажу следовать в любую капстрану. Не снижаться, иначе взорвем самолет".

"Я была возмущена и не поверила. Что это за баловство на самолете? Восьмое марта, какие-то записки... Насмотрелись в фильмах там или что, — цитирует "Иркутск Онлайн" бортпроводницу Ирину Васильеву. — Я была в ужасе, не могла поверить, когда узнала, что одним из организаторов преступления оказалась Нинель Овечкина. В голову не могло прийти, что вот эта полная в кудрях, с вот этими маленькими детками вокруг — террористка!"

Командир разрешил ситуацию так, как учили инструкции: заблокировал дверь кабины, зарядил оружие, сообщил о бедствии. В салоне уже стояли двое молодых людей с обрезами, а на груди одного из них висел цилиндрический предмет.

Переговоры шли напряженно. Бортинженер пытался объяснить, что топлива мало. Овечкины отвечали:

"Летите куда угодно, только не в Финляндию".

Но в итоге согласились и на нее.

Путь "в Европу" на самом деле был короток — до военного аэродрома Вещево, неподалеку от Ленинграда и Выборга.

"Начнем убивать заложников!"

Там уже все было готово для освобождения заложников. Через бортовую связь захватчикам сообщили, что лайнер готовится к посадке в аэропорту финского города Котка. Уединенная пустынная полоса действительно могла сойти за иностранный аэродром. Тем более что в марте темнеет рано — на это был весь расчет. Еще полчаса — и в наступающих сумерках преступники не смогли бы понять, что находятся не за границей.

Все могло пройти по плану, если бы кто-то не отдал приказ солдатам выдвинуться раньше положенного времени. Овечкины заметили людей в советской военной форме, которую не могли не узнать, и пришли в ярость. Дмитрий Овечкин в упор расстрелял бортпроводницу Тамару Жаркую. Далее от семьи последовал ультиматум: "Через десять минут начнем убивать заложников!"

Тогда начался штурм, который больше напоминал беспорядок . В кабину через форточку проникла группа захвата, плохо подготовленная, собранная по тревоге из ближайших подразделений. Появление посторонних в кабине сразу заметили. Самолет тут же начинают штурмовать, силовики открывают огонь, и пули буквально "проходят по рядам". Падает Игорь. С ним падают еще и несколько пассажиров.

В ответ Василий и Дмитрий пытаются обороняться и стреляют из обрезов. Но спустя короткое время патроны заканчиваются. Один из старших успел застрелить собственную мать — по ее же просьбе. Понимая, что они в осаде, взрослые братья принимают решение, которое станет финалом трагедии. Они собираются вместе, берут взрывное устройство и приводят его в действие.

Пожар охватывает хвост самолета. Обшивка вспыхивает мгновенно. Дым застилает проходы. Пытаясь спастись, пассажиры начинают беспорядочно бежать к выходу.

Что было после

Когда огонь потушили, стало ясно: самолет полностью уничтожен. Погибли пятеро из братьев, мать, три пассажира и бортпроводница.

Старшему из оставшихся в живых, Игорю, было 17. Его приговорили к восьми годам. Сестру Ольгу — к четырем. Она оказалась беременна — ее дочь Лариса родилась в тюрьме.

© Sputnik / Табылды Кадырбеков Наручники © Sputnik / Табылды Кадырбеков Наручники

На суде выжившие члены семьи производили тягостное впечатление. Их поведение напоминало членов секты. Младшие Овечкины, пережившие захват самолета, не могли ничего внятного сказать. Малышей, кстати, пожалели и передали на попечение старшей сестре Людмиле, которая к тому времени жила отдельно и была не в курсе преступного плана семьи.