Многодетная мать угнала самолет ради побега из страны, погубив своих детей - РИА Новости, 02.12.2025
16:40 02.12.2025 (обновлено: 18:05 02.12.2025)
Многодетная мать угнала самолет ради побега из страны, погубив своих детей
Многодетная мать угнала самолет ради побега из страны, погубив своих детей - РИА Новости, 02.12.2025
Многодетная мать угнала самолет ради побега из страны, погубив своих детей
Для пассажиров рейса Иркутск — Курган — Ленинград день начинался обыденно. Мало кто мог представить, что всего через несколько часов авиалайнер Ту-154... РИА Новости, 02.12.2025
Многодетная мать угнала самолет ради побега из страны, погубив своих детей

© РИА Новости / Евгений Умнов | Перейти в медиабанкАэропорт "Шереметьево"
Аэропорт Шереметьево - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Евгений Умнов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Для пассажиров рейса Иркутск — Курган — Ленинград день начинался обыденно. Мало кто мог представить, что всего через несколько часов авиалайнер Ту-154 превратится в арену отчаянной драмы, которая потрясет всю страну.
Позже очевидцы будут вспоминать, как многодетная семья — мать и десять ее детей вдруг превратились в заложников собственной мечты о свободе, а затем и в участников трагедии, название которой на долгие годы станет частью отечественной истории: дело "Семи Симеонов".

Семья Овечкиных

Семью Овечкиных в Иркутске знали как обычных сибиряков, которые живут на подсобном хозяйстве, много работают и пытаются поставить на ноги десятерых детей. Отец трудился слесарем, но ушел из жизни рано: алкоголь и тяжелые бытовые условия сломали его здоровье. После его смерти Нинель Сергеевна осталась одна.
© Depositphotos.com / silianУпотребление алкоголя
Употребление алкоголя - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Depositphotos.com / silian
Употребление алкоголя
Она была женщиной властной, сильной и жесткой. Соседи вспоминали, что в доме царил культ мужчин. Сыновья "шли вперед", дочери оставались в тени. Органы опеки, которые общались с семьей, часто давали противоположные характеристики: то писали о трудолюбивых и заботливых детях, то отмечали, что они спорят с педагогами и пропускают занятия.
Нинель работала продавцом в винно-водочном отделе и, как многие в те годы, подрабатывала тем, что доставала дефицитные товары. Формально это считалось нарушением закона — даже успели открыть уголовное дело, но вскоре закрыли: статус "матери-героини" помог.

Музыка — билет в новую жизнь

В начале 1980-х семья создала ансамбль "Семь Симеонов". Семь братьев — от 20-летнего Василия до трехлетнего Сережи — выступали с джазом, необычным для советской провинции. На них обращали внимание, о них писали, их приглашали на концерты.
© Петр МалиновскийСемейный джазовый самодеятельный ансамбль "Семь Симеонов" семьи Овечкиных из Иркутска. Нинель Сергеевна Овечкина (мать) дает интервью во время концерта
Семейный джазовый самодеятельный ансамбль Семь Симеонов семьи Овечкиных из Иркутска (8 марта 1988 года семья предприняла неудачную попытку захватить самолет Ту-154 с целью бегства из СССР). Нинель Сергеевна Овечкина (мать) дает интервью во время концерта. - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Петр Малиновский
Семейный джазовый самодеятельный ансамбль "Семь Симеонов" семьи Овечкиных из Иркутска. Нинель Сергеевна Овечкина (мать) дает интервью во время концерта
После выступления на фестивале молодежи в Москве о группе даже сняли фильм. На экране выглядело все торжественно: крестьянская семья, талантливые дети, возможность реализоваться благодаря помощи государства. Но семья не просто хотела выступать — она хотела получить квартиру, новые инструменты, стабильный заработок.
Поворотным моментом стала поездка в Японию в 1987 году. Они вернулись домой с дорогой техникой, которую удалось с выгодой продать в СССР, и впервые всерьез заговорили о том, что могли бы жить иначе — там, где чище, богаче, свободнее. По версии следствия, именно в это время семья замыслила сбежать из Советского Союза.
© AP Photo / Sadayuki MikamiПокупатели на аллее Амейоко, Токио, 1988 год
Покупатели на аллее Амейоко”, Токио, 1988 год - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© AP Photo / Sadayuki Mikami
Покупатели на аллее Амейоко, Токио, 1988 год

Рождение безумного плана

Задумка о побеге сначала была фантазией, но в феврале 1988 года она начала превращаться в реальный план. Семья обсуждала его на совете, и Нинель поддержала детей.
Старшие братья — Василий, Дмитрий, Олег и Игорь — взяли на себя организацию. Они достали ружья у соседей и знакомых, изготовили обрезы, а через токарей — корпусы для самодельных гранат, представив их как детали для музыкальных инструментов.
© РИА Новости / Петр Петрович Малиновский | Перейти в медиабанкСамодеятельный джазовый оркестр братьев Овечкиных
Самодеятельный джазовый оркестр братьев Овечкиных - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Петр Петрович Малиновский
Перейти в медиабанк
Самодеятельный джазовый оркестр братьев Овечкиных
Контрабас стал ключевым элементом операции. С его помощью они собирались пронести оружие. Дважды братья специально летали с ним в Москву и Ленинград, чтобы проверить досмотр. Обнаружив, что инструмент слишком большой для рентгена, они встроили внутрь него оружие и взрывчатку.
Дом стремительно пустел: ковры, техника, радиоприемники — все продавалось. Им нужны были деньги, а от лишних вещей они избавлялись сознательно: в "новой жизни" все можно будет купить заново.

"Куда угодно, только не в Финляндию"

Утром 8 марта семья приехала в аэропорт. На руках у них были музыкальные инструменты, дети держались вместе, а пассажиры видели в них обычных артистов. После промежуточной посадки в Кургане началось главное "действо".
Бортпроводница получила записку:
"Экипажу следовать в любую капстрану. Не снижаться, иначе взорвем самолет".
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЗаписка
Участница тотального диктанта - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Записка
"Я была возмущена и не поверила. Что это за баловство на самолете? Восьмое марта, какие-то записки... Насмотрелись в фильмах там или что, — цитирует "Иркутск Онлайн" бортпроводницу Ирину Васильеву. — Я была в ужасе, не могла поверить, когда узнала, что одним из организаторов преступления оказалась Нинель Овечкина. В голову не могло прийти, что вот эта полная в кудрях, с вот этими маленькими детками вокруг — террористка!"
Командир разрешил ситуацию так, как учили инструкции: заблокировал дверь кабины, зарядил оружие, сообщил о бедствии. В салоне уже стояли двое молодых людей с обрезами, а на груди одного из них висел цилиндрический предмет.
Переговоры шли напряженно. Бортинженер пытался объяснить, что топлива мало. Овечкины отвечали:
"Летите куда угодно, только не в Финляндию".
© РИА Новости / Юрий Евсюков | Перейти в медиабанкВ кабине самолета Ту-154
В кабине самолета ТУ-154 - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© РИА Новости / Юрий Евсюков
Перейти в медиабанк
В кабине самолета Ту-154
Но в итоге согласились и на нее.
Путь "в Европу" на самом деле был короток — до военного аэродрома Вещево, неподалеку от Ленинграда и Выборга.

"Начнем убивать заложников!"

Там уже все было готово для освобождения заложников. Через бортовую связь захватчикам сообщили, что лайнер готовится к посадке в аэропорту финского города Котка. Уединенная пустынная полоса действительно могла сойти за иностранный аэродром. Тем более что в марте темнеет рано — на это был весь расчет. Еще полчаса — и в наступающих сумерках преступники не смогли бы понять, что находятся не за границей.
© Flickr / mcmayВзлетно-посадочная полоса
Взлетно-посадочная полоса - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Flickr / mcmay
Взлетно-посадочная полоса
Все могло пройти по плану, если бы кто-то не отдал приказ солдатам выдвинуться раньше положенного времени. Овечкины заметили людей в советской военной форме, которую не могли не узнать, и пришли в ярость. Дмитрий Овечкин в упор расстрелял бортпроводницу Тамару Жаркую. Далее от семьи последовал ультиматум: "Через десять минут начнем убивать заложников!"
Тогда начался штурм, который больше напоминал беспорядок. В кабину через форточку проникла группа захвата, плохо подготовленная, собранная по тревоге из ближайших подразделений. Появление посторонних в кабине сразу заметили. Самолет тут же начинают штурмовать, силовики открывают огонь, и пули буквально "проходят по рядам". Падает Игорь. С ним падают еще и несколько пассажиров.
© Fotolia / rodimovpavelОружие
Оружие - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Fotolia / rodimovpavel
Оружие
В ответ Василий и Дмитрий пытаются обороняться и стреляют из обрезов. Но спустя короткое время патроны заканчиваются. Один из старших успел застрелить собственную мать — по ее же просьбе. Понимая, что они в осаде, взрослые братья принимают решение, которое станет финалом трагедии. Они собираются вместе, берут взрывное устройство и приводят его в действие.
Пожар охватывает хвост самолета. Обшивка вспыхивает мгновенно. Дым застилает проходы. Пытаясь спастись, пассажиры начинают беспорядочно бежать к выходу.

Что было после

Когда огонь потушили, стало ясно: самолет полностью уничтожен. Погибли пятеро из братьев, мать, три пассажира и бортпроводница.
Старшему из оставшихся в живых, Игорю, было 17. Его приговорили к восьми годам. Сестру Ольгу — к четырем. Она оказалась беременна — ее дочь Лариса родилась в тюрьме.
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники
На суде выжившие члены семьи производили тягостное впечатление. Их поведение напоминало членов секты. Младшие Овечкины, пережившие захват самолета, не могли ничего внятного сказать. Малышей, кстати, пожалели и передали на попечение старшей сестре Людмиле, которая к тому времени жила отдельно и была не в курсе преступного плана семьи.
Игорь и Ольга, отбыв срок, вернулись к обычной жизни, которая быстро скатилась в алкоголизм. Игорь вскоре был снова арестован — за наркотики — и умер в СИЗО при неоднозначных обстоятельствах. Ольгу убил пьяный сожитель. Повзрослевшая Ульяна также спилась. Лишь трое младших — Михаил, Сергей и Татьяна — смогли вести нормальную жизнь, когда выросли.
 
 
 
