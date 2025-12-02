Рейтинг@Mail.ru
Анохин: социальную инфраструктуру обновляют в Смоленской области - РИА Новости, 02.12.2025
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
22:13 02.12.2025
Анохин: социальную инфраструктуру обновляют в Смоленской области
Анохин: социальную инфраструктуру обновляют в Смоленской области - РИА Новости, 02.12.2025
Анохин: социальную инфраструктуру обновляют в Смоленской области
Системная работа по модернизации социальной инфраструктуры проходит в Смоленской области, библиотеки региона становятся современными культурно-образовательными... РИА Новости, 02.12.2025
смоленская область
василий анохин
смоленская область
василий анохин, смоленская область
Смоленская область, Василий Анохин, Смоленская область
Анохин: социальную инфраструктуру обновляют в Смоленской области

Василий Анохин: социнфраструктуру модернизируют в Смоленской области

Смоленск
Смоленск - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
CC BY-SA 2.0 / Guy Fawkes / Смоленск
Смоленск. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Системная работа по модернизации социальной инфраструктуры проходит в Смоленской области, библиотеки региона становятся современными культурно-образовательными центрами, сообщил губернатор региона Василий Анохин.
В регионе уже создано 14 современных модельных библиотек. Они сочетают традиционные функции и цифровые технологии и становятся центрами развития для детей и взрослых.
Анохин напомнил, что в этом году в рамках национального проекта "Семья" модернизировали и оснастили новым оборудованием Катынскую центральную детскую библиотеку и Ярцевскую районную центральную библиотеку. Оба учреждения уже принимают посетителей.
"Пространства полностью преобразились. В них обустроены современные залы информационно-библиотечного обслуживания, семейного чтения, индивидуальной работы за компьютерами, проведения мероприятий, краеведческая зона", – написал в своем телеграм-канале Анохин.
Учреждения оборудовали современной техникой и инструментами для занятий и развития. Для библиотек были куплены компьютеры, интерактивное оборудование, цифровое пианино, проекторы, аудиосистемы, выставочные стеллажи. Книжный фонд пополнен на 8 тысяч экземпляров.
 
Смоленская область, Василий Анохин
 
 
