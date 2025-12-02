Анохин: социальную инфраструктуру обновляют в Смоленской области

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Системная работа по модернизации социальной инфраструктуры проходит в Смоленской области, библиотеки региона становятся современными культурно-образовательными центрами, сообщил губернатор региона Василий Анохин.

В регионе уже создано 14 современных модельных библиотек. Они сочетают традиционные функции и цифровые технологии и становятся центрами развития для детей и взрослых.

Анохин напомнил, что в этом году в рамках национального проекта "Семья" модернизировали и оснастили новым оборудованием Катынскую центральную детскую библиотеку и Ярцевскую районную центральную библиотеку. Оба учреждения уже принимают посетителей.

"Пространства полностью преобразились. В них обустроены современные залы информационно-библиотечного обслуживания, семейного чтения, индивидуальной работы за компьютерами, проведения мероприятий, краеведческая зона", – написал в своем телеграм-канале Анохин.