Набиуллина рассказала о смягчении денежно-кредитной политики
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
15:32 02.12.2025 (обновлено: 17:36 02.12.2025)
Набиуллина рассказала о смягчении денежно-кредитной политики
Центральный банк после снижения ключевой ставки в октябре продолжит смягчение денежно-кредитной политики, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), ситуация с курсами валют и ценами на нефть, россия, ключевая ставка, денежно-кредитная политика, кредит
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Россия, Ключевая ставка, денежно-кредитная политика, Кредит
Набиуллина рассказала о смягчении денежно-кредитной политики

ЦБ продолжит смягчение денежно-кредитной политики

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Банка России Эльвира Набиуллина на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" в Москве. 2 декабря 2025
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на инвестиционном форуме ВТБ Россия зовет! в Москве. 2 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на инвестиционном форуме ВТБ "Россия зовет!" в Москве. 2 декабря 2025
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Центральный банк после снижения ключевой ставки в октябре продолжит смягчение денежно-кредитной политики, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Решение, которые мы приняли по снижению ключевой ставки, пусть с небольшим шагом, — это продолжение смягчения денежно-кредитной политики", — сказала она на пленарной сессии инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

Ключевая ставка — минимальный процент, под который регулятор выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них средства на депозиты. Повышение ставки способствует снижению инфляции: кредиты дорожают, поэтому становится выгоднее открывать вклады и сберегать. Спрос на товары и услуги сокращается, цены растут медленнее. При понижении ставки кредиты дешевеют, что стимулирует потребление и инвестиции.

По словам председателя ЦБ, многие компании, которым выдали кредиты по плавающей ставке, уже ощутили это смягчение на себе.
"Повышение же прогнозной траектории — это пересмотр наших ожиданий по ключевой ставке. Тем не менее этот прогноз предполагает продолжение смягчения денежно-кредитной политики, пусть более медленными темпами, чем мы до этого ожидали в своем предыдущем прогнозе, чем ожидали рынки", — добавила Набиуллина.
Инвестиционный форум ВТБ "Россия зовет!" проводится в Москве ежегодно. В этом году он проходит 2-3 декабря.

Как менялась ключевая ставка

  • В сентябре 2022 года ЦБ снизил ставку с восьми до семи с половиной процентов.
  • В середине 2023-го регулятор начал повышение из-за разогнавшейся инфляции и быстрого роста кредитования.
  • К концу июля прошлого года ключевая ставка достигла 18 процентов.
  • В сентябре к ней добавили еще процент, а в октябре повысили на два, до рекордного 21. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев.
  • В июне впервые за почти три года ее снизили до 20 процентов, затем в июле — до 18, в сентябре — до 17.
  • По итогам заседания совета директоров в октябре регулятор четвертый раз подряд снизил ключевую ставку, но лишь на 0,5 процентного пункта — до 16,5 процента годовых.
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!"
 
 
