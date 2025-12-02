Рейтинг@Mail.ru
Россия нарастила объемы производства оборонной продукции, заявил Песков - РИА Новости, 02.12.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:20 02.12.2025
Россия нарастила объемы производства оборонной продукции, заявил Песков
Россия нарастила объемы производства оборонной продукции, заявил Песков
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
украина
дмитрий песков
безопасность, россия, украина, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Украина, Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 дек - РИА Новости. Россия увеличила объемы производства оборонной продукции в ходе СВО, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков на брифинге для индийских СМИ, который проводит Sputnik India, сообщил, что оборонная промышленность России работает хорошо.
"За последние четыре года нам удалось увеличить объемы производства так, что мы можем не только закрывать потребности наших Вооруженных сил в ходе СВО на Украине, но и работать на экспорт", - сказал Песков.
