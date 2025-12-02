https://ria.ru/20251202/rossija-2059151023.html
В Кремле рассказали о планах по увеличению объемов торговли с Индией
В Кремле рассказали о планах по увеличению объемов торговли с Индией - РИА Новости, 02.12.2025
В Кремле рассказали о планах по увеличению объемов торговли с Индией
Москва рассчитывает, что объем торговли между РФ и Индией к 2030 году достигнет 100 миллиардов долларов, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T11:45:00+03:00
2025-12-02T11:45:00+03:00
2025-12-02T11:48:00+03:00
экономика
россия
москва
индия
дмитрий песков
россия
москва
индия
В Кремле рассказали о планах по увеличению объемов торговли с Индией
Россия рассчитывает нарастить объем торговли с Индией до 100 миллиардов долларов