В Росморречфлоте поделились подробностями атаки на танкер у берегов Турции
В Росморречфлоте поделились подробностями атаки на танкер у берегов Турции - РИА Новости, 02.12.2025
В Росморречфлоте поделились подробностями атаки на танкер у берегов Турции
Российский танкер MIDVOLGA-2 был атакован БПЛА в Черном море у берегов Турции, есть незначительные повреждения надстройки судна, оно движется самостоятельно к... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T11:49:00+03:00
2025-12-02T11:49:00+03:00
2025-12-02T13:12:00+03:00
В Росморречфлоте поделились подробностями атаки на танкер у берегов Турции
Росморречфлот: БПЛА атаковали танкер MIDVOLGA-2 возле Турции