В Росморречфлоте поделились подробностями атаки на танкер у берегов Турции

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Российский танкер MIDVOLGA-2 был атакован БПЛА в Черном море у берегов Турции, есть незначительные повреждения надстройки судна, оно движется самостоятельно к порту Синоп, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.