Рейтинг@Mail.ru
В Росморречфлоте поделились подробностями атаки на танкер у берегов Турции - РИА Новости, 02.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:49 02.12.2025 (обновлено: 13:12 02.12.2025)
https://ria.ru/20251202/rosmorrechflot-2059152548.html
В Росморречфлоте поделились подробностями атаки на танкер у берегов Турции
В Росморречфлоте поделились подробностями атаки на танкер у берегов Турции - РИА Новости, 02.12.2025
В Росморречфлоте поделились подробностями атаки на танкер у берегов Турции
Российский танкер MIDVOLGA-2 был атакован БПЛА в Черном море у берегов Турции, есть незначительные повреждения надстройки судна, оно движется самостоятельно к... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T11:49:00+03:00
2025-12-02T13:12:00+03:00
черное море
синоп (провинция)
турция
федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059182507_0:270:960:810_1920x0_80_0_0_7f48d7f955e7d3605a1c98b74fd51e77.jpg
https://ria.ru/20251201/senegal-2059023086.html
черное море
синоп (провинция)
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059182507_0:284:960:1004_1920x0_80_0_0_1130bb7b172a2cab2cbc4df977a28d67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
черное море, синоп (провинция), турция, федеральное агентство морского и речного транспорта (росморречфлот), в мире
Черное море, Синоп (провинция), Турция, Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот), В мире
В Росморречфлоте поделились подробностями атаки на танкер у берегов Турции

Росморречфлот: БПЛА атаковали танкер MIDVOLGA-2 возле Турции

© Фото : соцсетиПоследствия атаки танкера MIDVOLGA-2 в Черном море
Последствия атаки танкера MIDVOLGA-2 в Черном море - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото : соцсети
Последствия атаки танкера MIDVOLGA-2 в Черном море
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Российский танкер MIDVOLGA-2 был атакован БПЛА в Черном море у берегов Турции, есть незначительные повреждения надстройки судна, оно движется самостоятельно к порту Синоп, сообщили РИА Новости в Росморречфлоте.
"Второго декабря в 08.00 поступило сообщение об атаке БПЛА на российский теплоход MIDVOLGA-2 в Черном море. Есть незначительные повреждения надстройки судна, водотечности нет. Связь с судном и судовладельцем установлена. Судно самостоятельно движется к порту Синоп. Пострадавших нет", - заявили РИА Новости в ведомстве.
Танкер Midvolga 2 подвергся атаке в 80 милях от побережья Турции
Танкер Midvolga 2 подвергся атаке в 80 милях от побережья Турции - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Танкер Midvolga 2 подвергся атаке в 80 милях от побережья Турции
Ранее во вторник турецкое управление мореходства сообщило, что российский танкер MIDVOLGA-2 с растительным маслом подвергся атаке в Черном море, помощь не запрашивалась. Турецкое ведомство не уточняло характер атаки.
Танкер Mersin у берегов Сенегала - РИА Новости, 1920, 01.12.2025
В порту Дакар ответили на вопрос о версиях инцидента с танкером
1 декабря, 19:04
 
Черное мореСиноп (провинция)ТурцияФедеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала