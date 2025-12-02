Рейтинг@Mail.ru
Работодатели смогут нанимать иностранцев без разрешения на работу - РИА Новости, 02.12.2025
18:45 02.12.2025
Работодатели смогут нанимать иностранцев без разрешения на работу
Работодатели смогут нанимать иностранцев без разрешения на работу
общество
россия
владимир путин
россия
общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Работодатели смогут нанимать представляющих интерес для России иностранцев и членов их семей без разрешения на привлечение и использование иностранных работников, следует из указа президента РФ Владимира Путина о поддержке переселения представляющих для РФ интерес иностранцев.
"Работодатели и заказчики работ (услуг) вправе привлекать к осуществлению трудовой деятельности на территории РФ иностранных граждан, признанных представляющими интерес для РФ, и членов их семей без получения разрешения на привлечение и использование иностранных работников", - говорится в документе, который размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Кроме того, согласно документу, указанные иностранные граждане, в свою очередь, смогут работать без необходимости получать разрешительные документы. При этом, если в момент получения вида на жительство или временное проживание иностранец устраивается на работу, в течение трех рабочих дней со дня заключения договора он обязан уведомить об этом территориальный орган МВД РФ.
Печати в паспорте гражданина, проходящего пограничный контроль - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Правила въезда для мигрантов изменятся в России с 1 декабря
27 ноября, 02:00
 
ОбществоРоссияВладимир Путин
 
 
