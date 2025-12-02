https://ria.ru/20251202/putin-2059319121.html
Путин: Европа взяла на вооружение тезис стратегического поражения России
Путин: Европа взяла на вооружение тезис стратегического поражения России - РИА Новости, 02.12.2025
Путин: Европа взяла на вооружение тезис стратегического поражения России
Европа взяла на вооружение тезис нанесения стратегического поражения России и живет в этих иллюзиях, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T18:23:00+03:00
2025-12-02T18:23:00+03:00
2025-12-02T18:24:00+03:00
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
в мире
россия
европа
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059302103_0:108:3259:1941_1920x0_80_0_0_ab6c0bf8f43c0c8acc4b69e1d077cc1d.jpg
https://ria.ru/20251127/evropa-2058107703.html
россия
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/02/2059302103_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_e93aec66e88021891f57919fed7fc500.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, европа, владимир путин
Инвестиционный Форум ВТБ "РОССИЯ ЗОВЕТ!", В мире, Россия, Европа, Владимир Путин
Путин: Европа взяла на вооружение тезис стратегического поражения России
Путин: Европа живет в иллюзиях о стратегическом поражении России