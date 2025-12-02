Рейтинг@Mail.ru
Европа сама себя вывела из процесса урегулирования на Украине, заявил Путин
18:23 02.12.2025
Европа сама себя вывела из процесса урегулирования на Украине, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после пленарного заседания инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов после пленарного заседания инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!"
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Европа сама себя вывела из процесса украинского урегулирования, заявил президент России Владимир Путин.
"Они (европейцы - ред.) обижаются, что их как бы отстранили от ведения переговоров. Но хочу отметить, что их никто не отстранял. Они сами отстранились… Сами себя вывели из этого процесса", - сказал глава государства журналистам.
