Путин оценил работу банковского сектора
Путин оценил работу банковского сектора - РИА Новости, 02.12.2025
Путин оценил работу банковского сектора
Российский банковский сектор работает уверенно и стабильно, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T17:39:00+03:00
2025-12-02T17:39:00+03:00
2025-12-02T17:44:00+03:00
инвестиционный форум втб "россия зовет!"
экономика
владимир путин
россия
россия
Новости
ru-RU
