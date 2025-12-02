Рейтинг@Mail.ru
ВС России установили контроль над несколькими крупными населенными пунктами - РИА Новости, 02.12.2025
Специальная военная операция на Украине
 
00:23 02.12.2025
ВС России установили контроль над несколькими крупными населенными пунктами
ВС России установили контроль над несколькими крупными населенными пунктами
специальная военная операция на украине
россия
владимир путин
россия
россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Россия, Владимир Путин
ВС России установили контроль над несколькими крупными населенными пунктами

ВС РФ за последние дни установили контроль над несколькими населенными пунктами

© Фото : Минобороны РФВС России развернули флаг в освобожденном Красноармейске
ВС России развернули флаг в освобожденном Красноармейске - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Фото : Минобороны РФ
ВС России развернули флаг в освобожденном Красноармейске. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. ВС РФ за последние дни установили контроль над несколькими крупными населенными пунктами, которые имеют значение для дальнейшего освобождения еще занятой противником территории, заявил президент России Владимир Путин.
"В последние дни действительно установлен контроль над несколькими крупными населенными пунктами, которые имеют важное значение для дальнейших действий по освобождению всей территории, в том числе той, которая еще находится под контролем противника", - сказал Путин в ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск.
Российские военнослужащие в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Противник не в состоянии реагировать на действия ВС России, заявил Путин
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВладимир Путин
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
