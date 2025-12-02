Рейтинг@Mail.ru
Центр высокотехнологичного протезирования откроют в Архангельске
Архангельская область
Архангельская область
 
11:31 02.12.2025
Центр высокотехнологичного протезирования откроют в Архангельске
Центр высокотехнологичного протезирования откроют в Архангельске - РИА Новости, 02.12.2025
Центр высокотехнологичного протезирования откроют в Архангельске
Власти Архангельской области, госфонд "Защитники Отечества" и госкорпорация "Ростех" заключили соглашение о сотрудничестве, которое предполагает создание центра РИА Новости, 02.12.2025
Центр высокотехнологичного протезирования откроют в Архангельске

В Архангельской области создадут центр высокотехнологичного протезирования

Вид на центральную часть города Архангельска
Вид на центральную часть города Архангельска - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© РИА Новости / Павел Львов
Перейти в медиабанк
Вид на центральную часть города Архангельска. Архивное фото
АРХАНГЕЛЬСК, 2 дек – РИА Новости. Власти Архангельской области, госфонд "Защитники Отечества" и госкорпорация "Ростех" заключили соглашение о сотрудничестве, которое предполагает создание центра высокотехнологичного протезирования и реабилитации для участников спецоперации и обычных жителей, сообщила пресс-служба правительства региона.
Подписание соглашения прошло в Совете Федерации РФ, где открылась выставка современных спортивных протезов Центра инноваций в травматологии и ортопедии госкорпорации "Ростех". Документ заверили подписями губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Максим Выборных и исполнительный директор госфонда "Защитники Отечества" Юрий Хабров.
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, исполнительный директор Государственного фонда Защитники Отечества Юрий Хабров и заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех Максим Выборных во время подписания трехстороннего соглашения - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Центр протезирования для ветеранов СВО появится в Тульской области
Вчера, 11:20
"Соглашение определяет основы взаимодействия регионального правительства, госфонда "Защитники Отечества" и "Ростеха" по проведению комплексного высокотехнологичного протезирования, состоящего из единого набора медицинских, технических и технологических мероприятий", - говорится в сообщении.
Документ предусматривает создание площадки для высокотехнологичного протезирования, комплексной реабилитации и ресоциализации ветеранов СВО на территории Архангельской области.
"Мы практически готовы к запуску центра. Думаю, что он начнёт полноценно работать в феврале 2026 года. Мы свою часть работы по подготовке помещений для размещения оборудования сделали, сейчас "Ростех" должен их оснастить самым современным оборудованием, благодаря чему в Архангельской области появится центр ортопедии и протезирования высочайшего уровня", - приводятся в сообщении слова губернатора.
Глава региона отметил, что этот центр важен и для участников СВО, и для гражданского населения, которому необходима определённая медицинская помощь. В центре будут производить протезы самого высокого уровня и комплексно оказывать медицинскую помощь. В нём будут обслуживать не только жителей Архангельской области, но и других регионов.
Дорожная карта реализации проекта по созданию в Архангельске межрегионального протезно-ортопедического и реабилитационного центра для участников СВО на базе Архангельского госпиталя для ветеранов войн была подписана в марте этого года – центр высокотехнологичного протезирования в Архангельске станет филиалом ЦИТО "Ростеха".
Новые центры, которые будут открыты по всей стране, станут выпускать высокотехнологичные протезы, оказывать комплексные услуги по реабилитации и адаптации пациентов с применением инновационных технологий. Это позволит бойцам не только восстанавливать физические функции и вернуть ощущение уверенности, но и открывать новые жизненные перспективы, отметили в "Ростехе".
Особое внимание будет уделено занятиям физкультурой – участники спецоперации смогут проходить реабилитацию через спорт. Инициатором этой программы выступил фонд "Защитники Отечества".
В структуру центра протезирования в Архангельске войдут шесть подразделений для оказания комплексной помощи участникам СВО и членам их семей. Им также будут доступны профилактические осмотры, консультации врачей-специалистов и диагностические обследования.
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Цыбульский напомнил о цене, которую заплатили архангелогородцы в годы войны
20 ноября, 17:45
 
Архангельская область, Архангельск, Россия, Александр Цыбульский, Ростех, Совет Федерации РФ
 
 
