Центр высокотехнологичного протезирования откроют в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 2 дек – РИА Новости. Власти Архангельской области, госфонд "Защитники Отечества" и госкорпорация "Ростех" заключили соглашение о сотрудничестве, которое предполагает создание центра высокотехнологичного протезирования и реабилитации для участников спецоперации и обычных жителей, сообщила пресс-служба правительства региона.

Подписание соглашения прошло в Совете Федерации РФ, где открылась выставка современных спортивных протезов Центра инноваций в травматологии и ортопедии госкорпорации "Ростех". Документ заверили подписями губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Максим Выборных и исполнительный директор госфонда "Защитники Отечества" Юрий Хабров.

"Соглашение определяет основы взаимодействия регионального правительства, госфонда "Защитники Отечества" и "Ростеха" по проведению комплексного высокотехнологичного протезирования, состоящего из единого набора медицинских, технических и технологических мероприятий", - говорится в сообщении.

Документ предусматривает создание площадки для высокотехнологичного протезирования, комплексной реабилитации и ресоциализации ветеранов СВО на территории Архангельской области.

"Мы практически готовы к запуску центра. Думаю, что он начнёт полноценно работать в феврале 2026 года. Мы свою часть работы по подготовке помещений для размещения оборудования сделали, сейчас "Ростех" должен их оснастить самым современным оборудованием, благодаря чему в Архангельской области появится центр ортопедии и протезирования высочайшего уровня", - приводятся в сообщении слова губернатора.

Глава региона отметил, что этот центр важен и для участников СВО, и для гражданского населения, которому необходима определённая медицинская помощь. В центре будут производить протезы самого высокого уровня и комплексно оказывать медицинскую помощь. В нём будут обслуживать не только жителей Архангельской области, но и других регионов.

Дорожная карта реализации проекта по созданию в Архангельске межрегионального протезно-ортопедического и реабилитационного центра для участников СВО на базе Архангельского госпиталя для ветеранов войн была подписана в марте этого года – центр высокотехнологичного протезирования в Архангельске станет филиалом ЦИТО "Ростеха".

Новые центры, которые будут открыты по всей стране, станут выпускать высокотехнологичные протезы, оказывать комплексные услуги по реабилитации и адаптации пациентов с применением инновационных технологий. Это позволит бойцам не только восстанавливать физические функции и вернуть ощущение уверенности, но и открывать новые жизненные перспективы, отметили в "Ростехе".

Особое внимание будет уделено занятиям физкультурой – участники спецоперации смогут проходить реабилитацию через спорт. Инициатором этой программы выступил фонд "Защитники Отечества".