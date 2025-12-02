Рейтинг@Mail.ru
Продукция "Сделано в России" была представлена в Эр-Рияде - РИА Новости, 02.12.2025
18:26 02.12.2025
Продукция "Сделано в России" была представлена в Эр-Рияде
Продукция "Сделано в России" была представлена в Эр-Рияде
2025
Экономика
Экономика
Продукция "Сделано в России" была представлена в Эр-Рияде

Продукция "Сделано в России" была представлена на бизнес-форуме в Эр-Рияде

© Getty Images / winhorseЭр-Рияд
Эр-Рияд - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Getty Images / winhorse
Эр-Рияд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Продукция под брендом "Сделано в России" была представлена на бизнес-форуме в Эр-Рияде в преддверии 100-летия установления дипломатических отношений между Россией и Саудовской Аравией, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, ВЭБ.РФ).
"В столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, 1 декабря прошел бизнес-форум Россия - Саудовская Аравия, в котором принял участие оператор российского национального павильона в Королевстве Саудовская Аравия. Мероприятие состоялось в преддверии 100-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, которое будет отмечаться в 2026 году", - сказано в сообщении.
Форум был организован на полях 9-го заседания совместной межправительственной российско-саудовской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, что подчеркивает стратегическое значение мероприятия. Со-организаторами с российской стороны выступили фонд "Росконгресс", Российско-Саудовский и Российско-Арабский деловые советы при поддержке правительства Российской Федерации и министерства экономического развития РФ.
Программа бизнес-форума охватила спектр вопросов, призванных стимулировать двусторонние отношения. Среди ключевых тем для обсуждения были торговля и инвестиции, промышленная кооперация, сельское хозяйство и продовольственная безопасность, транспорт и логистика, туризм, цифровизация и другие стратегически важные направления. Такой всеобъемлющий подход позволил выявить новые точки роста и укрепить уже существующие связи между Россией и Саудовской Аравией.
"Особое внимание на площадке форума было уделено выставочному пространству, где оператор павильона с гордостью представил продукцию ведущих российских производителей под единым зонтичным брендом "Сделано в России", который продвигает Российский экспортный центр. На специально организованном стенде для демонстрации и дегустации были представлены товары компаний-резидентов павильона, зарекомендовавших себя высоким качеством", - сказано в сообщении.
"Участие оператора российского национального павильона в столь значимом событии подтверждает стратегическое стремление России к углублению торгово-экономических связей с Королевством Саудовская Аравия. Это является важным шагом в реализации государственной программы по продвижению бренда "Сделано в России" на зарубежных рынках", - уточнил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.
"Мероприятие в Эр-Рияде призвано не только продемонстрировать лучшие образцы российской продукции, но и стать эффективной площадкой для установления новых деловых контактов, заключения взаимовыгодных соглашений и заложения прочного фундамента для еще более тесного сотрудничества в предстоящем столетии дипломатических отношений между Россией и Саудовской Аравией", - добавил он.
