Продукция "Сделано в России" была представлена в Эр-Рияде

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Продукция под брендом "Сделано в России" была представлена на бизнес-форуме в Эр-Рияде в преддверии 100-летия установления дипломатических отношений между Россией и Саудовской Аравией, говорится в сообщении Российского экспортного центра (РЭЦ, ВЭБ.РФ).

"В столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, 1 декабря прошел бизнес-форум Россия - Саудовская Аравия, в котором принял участие оператор российского национального павильона в Королевстве Саудовская Аравия. Мероприятие состоялось в преддверии 100-летия установления дипломатических отношений между двумя странами, которое будет отмечаться в 2026 году", - сказано в сообщении.

Форум был организован на полях 9-го заседания совместной межправительственной российско-саудовской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, что подчеркивает стратегическое значение мероприятия. Со-организаторами с российской стороны выступили фонд "Росконгресс", Российско-Саудовский и Российско-Арабский деловые советы при поддержке правительства Российской Федерации и министерства экономического развития РФ.

Программа бизнес-форума охватила спектр вопросов, призванных стимулировать двусторонние отношения. Среди ключевых тем для обсуждения были торговля и инвестиции, промышленная кооперация, сельское хозяйство и продовольственная безопасность, транспорт и логистика, туризм, цифровизация и другие стратегически важные направления. Такой всеобъемлющий подход позволил выявить новые точки роста и укрепить уже существующие связи между Россией и Саудовской Аравией.

"Особое внимание на площадке форума было уделено выставочному пространству, где оператор павильона с гордостью представил продукцию ведущих российских производителей под единым зонтичным брендом "Сделано в России", который продвигает Российский экспортный центр. На специально организованном стенде для демонстрации и дегустации были представлены товары компаний-резидентов павильона, зарекомендовавших себя высоким качеством", - сказано в сообщении.

"Участие оператора российского национального павильона в столь значимом событии подтверждает стратегическое стремление России к углублению торгово-экономических связей с Королевством Саудовская Аравия. Это является важным шагом в реализации государственной программы по продвижению бренда "Сделано в России" на зарубежных рынках", - уточнил вице-президент РЭЦ Алексей Солодов.