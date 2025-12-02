https://ria.ru/20251202/poshliny-2059155022.html
Песков назвал тему американских пошлин вопросом отношений США и Индии
Песков назвал тему американских пошлин вопросом отношений США и Индии - РИА Новости, 02.12.2025
Песков назвал тему американских пошлин вопросом отношений США и Индии
Тема американских пошлин остается вопросом двусторонних отношений США и Индии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T11:59:00+03:00
2025-12-02T11:59:00+03:00
2025-12-02T16:19:00+03:00
в мире
дмитрий песков
индия
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010408469_0:257:3021:1956_1920x0_80_0_0_b99898597dec60fe1b8faf821e31c260.jpg
https://ria.ru/20251202/peskov-2059154338.html
индия
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010408469_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_7bcc645738de757961c8d92f2e7dfb38.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, дмитрий песков, индия, россия, сша
В мире, Дмитрий Песков, Индия, Россия, США
Песков назвал тему американских пошлин вопросом отношений США и Индии
Песков назвал американские пошлины вопросом двусторонних отношений Индии с США