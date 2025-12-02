Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал тему американских пошлин вопросом отношений США и Индии
11:59 02.12.2025
Песков назвал тему американских пошлин вопросом отношений США и Индии
Песков назвал тему американских пошлин вопросом отношений США и Индии

Песков назвал американские пошлины вопросом двусторонних отношений Индии с США

Флаг Индии
Флаг Индии
© Евгений Биятов
Флаг Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 2 дек - РИА Новости. Тема американских пошлин остается вопросом двусторонних отношений США и Индии, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Тарифы между Индией и Соединенными Штатами - это, скорее, вопрос двусторонних отношений между Индией и Соединенными Штатами", - сказал Песков на брифинге для индийских СМИ, который проводит Sputnik India.
В Кремле выразили надежду, что встреча Путина и Моди пройдет успешно
