© Getty Images / Anadolu/Pushpa Kumara Эвакуация жителей после наводнения в пригороде Коломбо, Шри-Ланка. 1 декабря 2025

Число погибших при наводнениях на Шри-Ланке достигло 366 человек

ЖЕНЕВА, 2 дек – РИА Новости. Не менее 366 человек погибли, 367 считаются пропавшими без вести после наводнений на Шри-Ланке, сообщило Управление Верховного комиссара ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).

ООН тесно сотрудничает с органами по борьбе со стихийными бедствиями Шри-Ланки , которые на сегодняшний день сообщают о гибели 366 человек, 367 пропавших без вести и более 1,1 миллиона пострадавших во всех 25 округах страны", - говорится в информационном бюллетене управления.

В ООН также сообщили, что более 215 000 человек находятся в 1500 государственных центрах безопасности.

"По предварительным оценкам, разрушено более 15 000 домов, также серьёзно нарушена работа инфраструктуры, включая железнодорожную сеть и электросети", - сообщили в УКГВ.

На Шри-Ланку и ряд стран Юго-Восточной Азии обрушились циклоны "Дитва" и "Сеняьр", которые привели к оползням и наводнениям. Президент Шри-Ланки Анура Диссанаяке поручил армии оказать немедленную помощь пострадавшим, для участия в спасательных работах уже направлено более 20,5 тысяч военнослужащих.