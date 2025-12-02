Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при наводнениях на Шри-Ланке достигло 366 человек
11:28 02.12.2025 (обновлено: 12:37 02.12.2025)
Число погибших при наводнениях на Шри-Ланке достигло 366 человек
Число погибших при наводнениях на Шри-Ланке достигло 366 человек - РИА Новости, 02.12.2025
Число погибших при наводнениях на Шри-Ланке достигло 366 человек
Не менее 366 человек погибли, 367 считаются пропавшими без вести после наводнений на Шри-Ланке, сообщило Управление Верховного комиссара ООН по координации... РИА Новости, 02.12.2025
2025-12-02T11:28:00+03:00
2025-12-02T12:37:00+03:00
в мире
шри-ланка
юго-восточная азия
индонезия
оон
шри-ланка
юго-восточная азия
индонезия
в мире, шри-ланка, юго-восточная азия, индонезия, оон
В мире, Шри-Ланка, Юго-Восточная Азия, Индонезия, ООН
Число погибших при наводнениях на Шри-Ланке достигло 366 человек

ООН: Число погибших при наводнениях на Шри-Ланке выросло до 366

Эвакуация жителей после наводнения в пригороде Коломбо, Шри-Ланка. 1 декабря 2025
Эвакуация жителей после наводнения в пригороде Коломбо, Шри-Ланка. 1 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
© Getty Images / Anadolu/Pushpa Kumara
Эвакуация жителей после наводнения в пригороде Коломбо, Шри-Ланка. 1 декабря 2025
ЖЕНЕВА, 2 дек – РИА Новости. Не менее 366 человек погибли, 367 считаются пропавшими без вести после наводнений на Шри-Ланке, сообщило Управление Верховного комиссара ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).
"ООН тесно сотрудничает с органами по борьбе со стихийными бедствиями Шри-Ланки, которые на сегодняшний день сообщают о гибели 366 человек, 367 пропавших без вести и более 1,1 миллиона пострадавших во всех 25 округах страны", - говорится в информационном бюллетене управления.
В ООН также сообщили, что более 215 000 человек находятся в 1500 государственных центрах безопасности.
"По предварительным оценкам, разрушено более 15 000 домов, также серьёзно нарушена работа инфраструктуры, включая железнодорожную сеть и электросети", - сообщили в УКГВ.
На Шри-Ланку и ряд стран Юго-Восточной Азии обрушились циклоны "Дитва" и "Сеняьр", которые привели к оползням и наводнениям. Президент Шри-Ланки Анура Диссанаяке поручил армии оказать немедленную помощь пострадавшим, для участия в спасательных работах уже направлено более 20,5 тысяч военнослужащих.
В Индонезии число погибших от наводнений и оползней выросло до 659, поиски 475 человек продолжаются, более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, следует из данных индонезийских властей.
Наводнения и оползни произошли из-за обильных дождей в индонезийских провинциях Северная Суматра, Ачех и Западная Суматра.
В миреШри-ЛанкаЮго-Восточная АзияИндонезияООН
 
 
