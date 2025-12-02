https://ria.ru/20251202/pogibshie-2059145047.html
Число погибших при наводнениях на Шри-Ланке достигло 366 человек
ЖЕНЕВА, 2 дек – РИА Новости. Не менее 366 человек погибли, 367 считаются пропавшими без вести после наводнений на Шри-Ланке, сообщило Управление Верховного комиссара ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ).
"ООН
тесно сотрудничает с органами по борьбе со стихийными бедствиями Шри-Ланки
, которые на сегодняшний день сообщают о гибели 366 человек, 367 пропавших без вести и более 1,1 миллиона пострадавших во всех 25 округах страны", - говорится в информационном бюллетене
управления.
В ООН также сообщили, что более 215 000 человек находятся в 1500 государственных центрах безопасности.
"По предварительным оценкам, разрушено более 15 000 домов, также серьёзно нарушена работа инфраструктуры, включая железнодорожную сеть и электросети", - сообщили в УКГВ.
На Шри-Ланку и ряд стран Юго-Восточной Азии
обрушились циклоны "Дитва" и "Сеняьр", которые привели к оползням и наводнениям. Президент Шри-Ланки Анура Диссанаяке поручил армии оказать немедленную помощь пострадавшим, для участия в спасательных работах уже направлено более 20,5 тысяч военнослужащих.
В Индонезии
число погибших от наводнений и оползней выросло до 659, поиски 475 человек продолжаются, более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома, следует из данных индонезийских властей.
Наводнения и оползни произошли из-за обильных дождей в индонезийских провинциях Северная Суматра
, Ачех
и Западная Суматра
.