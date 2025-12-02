https://ria.ru/20251202/podrazdelenie-2059170887.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции, уничтожили до 80 военнослужащих ВСУ и 12 автомобилей, сообщило во вторник... РИА Новости, 02.12.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия группировки "Днепр"
ВСУ потеряли до 80 военных в зоне действий группировки «Днепр»